Ah, ti nadležni komarji!

Če kaj, so poleti največja nadloga predvsem klopi in komarji. Kar se tiče slednjih, nam vedno več preglavic povzročajo njihovi azijski sorodniki, tako imenovani tigrasti komarji. Zanje je značilno, da so dejavni samo podnevi in da njihovi piki lahko povzročijo oteklino, srbenje in bolečino, posebno pri občutljivih ljudeh. Tigrasti komarji pa so v primerjavi z našimi, kar je najhuje, tudi pri razmnoževanju zelo prilagodljivi.Potrebujejo namreč le majhne količine stoječe vode, zato so njihova idealna gojišča tudi avtomobilske gume ali pa odprte posode na vrtu, v katerih shranjujemo vodo za zalivanje pridelkov oziroma rož. Seveda se razmnoževanju komarjev, četudi smo še tako pazljivi, v celoti ne moremo izogniti, zato je dobro poskrbeti za ustrezno zaščito pred njimi. Tako kot pred klopi, ki na nas prežijo v naravi.Slednji so lahko še kako nevarni, saj nas lahko okužijo z nevarno boreliozo ali klopnim meningoencefalitisom.Tako pred klopi kot komarji, pa naj bodo naši domači ali tigrasti, se lahko zaščitimo z izdelki znamke Orphea, katerih uvoznik za Slovenijo in tudi Hrvaško je kamniško podjetje Kemikal. V repelentih proti komarjem in klopom Orphea je namreč naravna aktivna sestavina citriodiol, izvleček limoninega evkaliptusa, ki velja za najučinkovitejše sredstvo za odganjanje klopov in komarjev.V sklopu omenjene blagovne znamke je na voljo tudi losjon po pikih in ožigih meduz. Tudi za najmlajše oziroma za otroško kožo, in sicer Orphea Bambini. Vsi tisti, ki sovražite vonj repelentov, pa lahko kupite repelent Orphea brez vonja. Pod omenjeno blagovno znamko so tudi izdelki proti kuhinjskim in tekstilnim moljem.