Agonija v mariborskem podjetju: že od marca jim niso izplačali plač in poplačali prispevkov

Mariborsko podjetje Z-Line Automotive okoli 80 zaposlenim že od marca ni izplačalo plač in poplačalo prispevkov, je poročala TV Slovenija. Družba je pred dnevi končala v stečaju, še prej pa so vodilni ustanovili novo podjetje in vanj prezaposlili delavce.

S primerom se ukvarja policija, podjetje obiskali delovni inšpektorji

Agonija zaposlenih se je začela konec lanskega leta, ko je prišlo do združitve štirih podjetij v družbo Z-Line Automotive. Plače so začele zaostajati, regres in prispevki niso bili plačani, stopnjevale naj bi se grožnje vodilnih, ves čas naj bi bilo prepovedano sindikalno delovanje, navaja televizija.

Vodstvo podjetja je delavke, ki so šivale predvsem za avtomobilsko industrijo, pod pretvezo izobraževanja posojalo podjetjem v tujini, kjer pa so morale po navedbah TV Slovenija večino stroškov prevoza, nastanitve in prehrane plačati iz lastnega žepa.

Vodilni v začetku junija ustanovili novo podjetje

Delavke so kršitve vodstva večkrat prijavile policiji. Tam so potrdili, da v okviru predkazenskega postopka intenzivno zbirajo obvestila. Podjetje so obiskali tudi delovni inšpektorji, a so po ugotovitvi nepravilnosti ukrepali le z izreki opominov in opozoril.

Vodilni so sicer v začetku junija ustanovili novo podjetje Cutting Edge, ki deluje na istem naslovu. Konec poletja so vanj prezaposlili večino delavcev, prakso neizplačevnja plač in prispevkov pa nadaljujejo, je še poročala televizija. Lastniki družb se na navedbe niso odzvali.