Afričanka, ki je ostala sama s sedmimi otroki: Hvaležna Sloveniji za vso pomoč

Ministrstvo za zunanje zadeve v Ruandi sofinancira projekt slovenskega Karitasa, ki pomaga 1450 ženskam v tej afriški državi. Izvajajo ga s pomočjo tamkajšnjega Caritasa.

Tokrat so z javnostjo delili ganljivo zgodbo, ki kaže na to, kako malo pomoči lahko obrodi velike sadove. To je zgodba Puruskiye:

»Ostala sem sama s sedmimi otroki. Mož me je zapustil. Odkar sem vključena v Karitasov projekt, sem dobila pujso. Prvih 6 mladičev sem že prodala na trgu. Zaslužila sem 150 evrov. S tem sem plačala otrokom šolnino in zdravstveno zavarovanje. Sedaj tudi lažje prehranim svoje otroke, ker sem dobila semena in imam dovolj gnojila. Ko smo v skupini z drugimi ženskami, kjer varčujemo skupaj, si podelimo tudi svoje vsakdanje probleme in se medsebojno podpiramo. Zelo sem hvaležna Sloveniji za vso pomoč.«