Afere Aleksandre Pivec: Jurša pravi, da to ni normalno

Vodja poslancev Desusaod ministrice in predsednic stranke ter vpletenih pričakuje natančne informacije v zvezi z medijskimi objavami o ministričinih nočitvah v izolskem hotelu na stroške izolske občine . »Če navedbe držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke,« je za STA ocenil Jurša.Ljubljana.Televizija Slovenija je v četrtek poročala, da je občina Izola kmetijski ministrici Aleksandri Pivec ob junijskem službenem obisku plačala več nočitev v tamkajšnjem hotelu. V kabinetu Pivčeve so pojasnili, da je bila ministrica od 12. do 14. junija gostja Občine Izola.Televizija pa je navajala, da naj bi se obisk raztegnil v zasebnega in da naj bi s prvotno izdanega hotelskega računa izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve. Ta sicer to zanika.V telefonskem pogovoru za televizijo je med drugim pojasnila, da je bilo sprva res mišljeno, da bi prenočila v hotelu tudi sinova, na koncu pa sta spala pri prijateljih. V njuni nesojeni sobi naj bi bivala varnostnika.Ne glede na vsa pojasnila pa vodja poslanske skupine stranke, ki jo vodi Pivčeva, pričakuje odgovore. »Nenormalno je, da nekdo plačuje stroške za tako bivanje ministrice. Te plačuje ministrstvo,« je Jurša dejal za STA. O tem, ali bi morala Pivčeva odstopiti s položaja, če navedbe v medijih držijo, pa ne želi polemizirati.Na Pivčevo sicer v zadnjem času leti veliko očitkov. Zadnje mesece so zaradi tega trenja tudi v stranki, a se je vodstvo doslej poenotilo v podpori predsednici. V zadnjih dneh je bilo veliko prahu dvignil tudi njen obisk na Krasu