Afera z znano odvetnico: na skrivnih sestankih tudi vidni člani NSi, celo predsednik Tonin?

POP TV je objavil nadaljevanje zgodbe o omrežju, ki se je spletlo okoli odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Na posnetkih, ki so jih pridobili, pričevalec Luka Založnik v to omrežje postavi tudi vidne člane NSi. V stranki zato do ponedeljka do 17. ure pričakujejo preklic navedb in opravičilo, v nasprotnem napovedujejo tožbo.

So ji pomagali Ilc, Tonin, oni so se dobivali pri meni na posestvu skrivaj.

Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Črt Piksi

POP TV in Televizija Slovenija sta v zadnjem tednu objavila več izsekov iz posnetkov med avtovlekarjem Samom Feštajnom in pričevalcem Luko Založnikom, ki je že skoraj desetletje povezan z Zidar Klemenčičevo, na posnetkih trdi celo, da sta bila v zvezi. Pogovore je skrivaj snemal in predal televizijama prav Feštajn, Založnik pa v njih obremenjuje tudi Zidar Klemenčičevo, med drugim, da naj bi za nagrade posredovala pri Darsu, tako da je Feštajn posel z njim izgubil, ohranil pa ga je njegov konkurent Enes Draganović.

POP TV je tako skozi te iz druge izjave Založnika v več posnetih pogovorih orisal omrežje, ki se je spletlo okoli odvetnice, v njem pa naj bi bili poleg Sebastjana Vežnaverja, ki je javnosti znan po aferi Litijska, in zdaj že nekdanjega prvega moža Darsa, sicer pa vidnega člana NSi Valentina Hajdinjaka, tudi drugi vidni člani NSi.

Celo predsednik stranke?

Na posestvu Luke Založnika naj bi se, sodeč po posnetkih, dobivali tudi predsednik Nove Slovenije Matej Tonin ter glavni tajnik krščanskih demokratov Robert Ilc. Skrivne sestanke oba zanikata, priznavata pa, da Nino Zidar Klemenčič poznata že vrsto let.

»So ji pomagali Ilc, Tonin, oni so se dobivali pri meni na posestvu skrivaj,« na posnetku pove pričevalec.

»S temi ljudmi se nisem nikoli dobival v Postojni in tudi ne nikjer drugje po Sloveniji,« pa odgovarja Matej Tonin. Pravi, da se z Zidar Klemenčič osebno ne družita, ga je pa dvakrat pravno zastopala. Zastopala je tudi Ilca v eni medijski tožbi, je ta povedal za POP TV.

Ilc je priznal tudi, da pozna še dva vpletena v domnevni krog Zidar Klemenčič, in sicer Draganovića in Sebastjana Vežnaverja. Ob tem dodaja, da z nobenim od njiju ni nikoli poslovno sodeloval.

»Predsednik NSi in glavni tajnik nikoli nista bila na Založnikovem posestvu,« so zvečer dodatno sporočili iz NSi, Založnikove navedbe v pogovorih s Feštajnom pa označili za lažne.

Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik

Založnik je sicer za četrtkovo Tarčo dejal, da so bile njegove izjave vzete iz konteksta. Potrdil je, da je sam sodeloval z Draganovićem, da se je pogovarjal s Feštajnom, a da naj bi mu ta povedal za vse posle, o katerih je potem sam razlagal Feštajnu v pogovorih, ki pa so bili skrivaj posneti. Ni pa želel odgovarjati na vprašanja o svojem odnosu z Nino Zidar Klemenčič.

Zidar Klemenčičeva je sicer že ob ob prvi objavi na POP TV vse očitke zavrnila.