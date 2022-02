Afera ventilatorji: KPK ugotovil kršitve, Počivalšek se tega ne sramuje

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v zvezi z nabavo zaščitne opreme pri dobavitelju genEplanet ugotovila, da je gospodarski minister Zdravko Počivalšek kršil integriteto.

Spomnimo, Počivalšek je v telefonskem pogovoru tedanjemu direktorju zavoda za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku dal navodila, naj zavod izvede plačilo stoodstotnega avansa za nakup ventilatorjev. S tem je po mnenju KPK minister neutemeljeno posegel v delo zavoda ter povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran (ostalim ponudnikom takšna obravnava ni bila omogočena), ter presegel svoje pristojnosti. »Opisano ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in z odgovornostjo ministra ter predstavlja kršitev integritete,« so zapisali v poročilu.

V KPK so sicer upoštevali resnost in izrednost razmer, v katerih je bilo treba ravnati hitro in učinkovito ter da so različni državni organi v postopkih pomagali zavodu pri nabavi zaščitne opreme. A so poudarili, da je treba v času izrednih razmer, ki omogočajo večjo možnost morebitnih zlorab, na vsebino pomoči gledati restriktivno, saj ta ne bi smela predstavljati posega v postopke odločanja. »Tudi v takšnih razmerah je treba ravnati odgovorno, transparentno in z visoko stopnjo integritete, pri čemer je ključno, da so v skladu z načelom enakopravnosti vsi ponudniki obravnavani na enak način,« so dodali.

»V konkretnem primeru pa je bil določen ponudnik privilegiran. Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja. Komisija opozarja, da se s takšnimi ravnanji izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje v tovrstnih postopkih,« so zapisali in poudarili, da »četudi bi bil namen konkretnega ravnanja ministra zgolj zagotavljanje čim hitrejše dobave nujnih medicinskih pripomočkov, pa je bilo to storjeno na neprimeren način«.

Počivalšek: Odločitev sprejemam z mirno vestjo

Na ugotovitve komisije se je že odzval Počivalšek, ki pravi, da mu KPK očita kršenje integritete zgolj, ker je nekomu naročil, naj izpolni pogodbo, ki jo je sam predhodno podpisal. Kot pravi, se tega ne sramuje.

»Podpis pogodbe pomeni spoštovanje pogodbe - vsaj v normalnem svetu. Če KPK temu reče kršitev integritete, je to njihovo stališče, ki pove več o KPK kot o meni. Odločitev KPK sprejemam z mirno vestjo. KPK mi očita, da sem kršil integriteto, ker sem od g. Zakrajška zahteval, naj se drži določil pogodbe. Tega, da sem nekomu naročil, naj izpolni pogodbo, ki jo je sam predhodno podpisal, se res NE SRAMUJEM. Če temu reče KPK kršitev integritete, je to njihovo stališče, ki pove več o KPK, kot o meni. Sicer pa že KPK sama izrecno dopušča možnost, da je bil moj namen zgolj zagotavljanje čim hitrejše dobave nujnih medicinskih pripomočkov. In točno tako je tudi bilo. Prav vsak si bo lahko prebral odločitev KPK z našimi pripombami in si sam ustvaril mnenje. S tem je stvar zame zaključena,« je sporočil prek družbenih omrežij.