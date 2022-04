V deželi treh srčkov, v Radencih, za pestrost življenja poskrbi predvsem župan, kontroverzni Roman Leljak. Njegove tarče so postali lokalni šolniki, učitelji in drugi zaposleni v obeh osnovnih šolah, OŠ Kapela in OŠ Kajetana Koviča Radenci. 11 tisoč evrov in več mora občina Radenci nameniti šolskim kuhinjam. Gre za zgodbo, ki so jo po filmsko poimenovali afera kantica, saj naj bi se nekateri šolniki in celo njihove družine prehranjevali na račun občine oziroma otrok. Pred dnevi se je Leljak odločil, da za zaposlene v obeh osnovnih šolah iznos hrane ni več dovoljen. Tako je sklenil, ko so ga...