Adrijano imel perje polepljeno z neznano snovjo, zdaj se pripravlja na polet v Afriko (FOTO)

Smiljana Nabergoj iz Veterinarskega inženiringa Nabergoj v Moravskih Toplicah že več let skrbi tudi za ranjene in poškodovane bele štorklje. Zgolj iz ljubezni in želje, da bi jim nesebično pomagala, zato se ljudje s severovzhodne Slovenije vsako leto obračajo nanjo, ko naletijo na obnemogle ptice. Tako je bilo tudi lani, ko so ji znanci iz Maribora pripeljali štorkljo. Eno leto stara ptica, ki se je izlegla v bližini Ptuja, ni mogla leteti. Imela je umazana krila in perje polepljeno z neznano snovjo.

Eno leto stara ptica, ki se je izlegla v bližini Ptuja, ni mogla leteti.

Potem ko so jo pri Nabergojevih temeljito očistili, so jo spustili v okolico. Štorklja ni odletela daleč, ampak se je začela sprehajati po parkiriščih ob bližnjih hotelih v Moravskih Toplicah. Ljudje so ji nastavljali hrano, zato se je preveč udomačila in čez zimo ostala kar pri Nabergojevih. »Da bi jeseni z drugimi odletela v Afriko, smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko skupaj s Smiljano Nabergoj pripravili načrt ponovne vrnitve ptice v naravo, kamor tudi spada. Pozimi smo izdelali gnezdo iz suhih vej iz vinograda. Zaposleni na Elektro Maribor so ga marca namestili na že obstoječ gnezdilni podstavek v Adrijancih na Goričkem. V ponedeljek, 12. junija, smo belo štorkljo iz Moravskih Toplic odpeljali v Adrijance in jo spustili ob hiši družine Balek Kežmah, v neposredni bližini gnezda. Vsi si želimo, da štorklja sprejme obstoječe prazno gnezdo in se do avgusta sama navadi iskati hrano. Po potrebi ji bodo člani družine Balek Kežmah, ki so ji nadeli ime Adrijano, nastavljali koščke piščančjega mesa. Ob izpustitvi je začela štorklja z zamahovanjem kril trenirati polete. Poletela je komaj zvečer, ko si je začela na njivi, približno 150 m od gnezda, iskati hrano. Naslednji dan jo je iskala že na travniku in v bližini sosednje mlake,« je razložil Gregor Domanjko iz JZ KP Goričko.

Nedvomno bo še naprej v bližini ljudi in otrok. FOTO: Gregor Domanjko