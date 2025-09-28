Adrenalinska vožnja, ovire in vzpetine! Samo poglejte, kako obvladajo štirikolesnike (FOTO)

Društvo ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje v občini Črenšovci je na tekmovalnem in rekreacijskem poligonu v Goščah pri vasi Trnje pripravilo 29. tekmovanje in srečanje terenskih vozil. Pred tekmovanjem so se vozila vseh vrst zbrala na bencinskem servisu v Odrancih, od koder so se potem v koloni popeljali do prireditvenega prostora in tekmovalnega poligona.

Prireditev je namenjena varni rabi terenskega vozila na terenu.

Na poligonu je bil ves čas prisoten vonj po bencinskih in naftnih hlapih. Sicer pa so se letos organizatorji dobro pripravili, saj so progo, ki je bila dolga okoli 1000 metrov z ovirami in vzpetinami dobro zavarovali, predvsem zaradi varnosti tekmovalcev in gledalcev, ki so uživali v adrenalinski vožnji tekmovalcev. Vsak tekmovalec je vožnjo na poligonu prevozil dvakrat. Na svoj račun so prišli tudi mladi tekmovalci juniorji, ki so s štirikolesniki tekmovali v sposobnosti vožnje na samo po cesti, temveč tudi tekmovalni progi. Predvsem mladi so bili na vožnji posebej zaščiteni z obleko, rokavicami in zaščitno čelado na glavi.

Udeleženci tudi iz tujine

Na srečanje terenskih in preostalih vozil so prišli udeleženci člani Društva ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje, sorodnih društev iz drugih koncev Slovenije in gostje iz Hrvaške in Avstrije. Poleg terenskih vozil so bila na ogled postavljena vojaška vozila Slovenske vojske iz vojašnic Murska Sobota in Maribor, ki je na progi pokazala vožnjo v vseh razmerah, dežju, blatu, prahu …

Vse niti pri organizaciji 29. srečanja terenskih vozil je imel v rokah predsednik Društva ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje Jože Sarjaš.

Vozili so po poligonu v Goščah pri Trnju.

Predstavila so se tudi policijska vozila, policisti pa so obiskovalce seznanili s svojim delom na vseh področjih zaščite ljudi, varovanjem ob nesrečah in podobno. Namen že 29. tekmovanja in srečanja lastnikov terenskih in drugih vozil je po besedah predsednika Društva ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje Jožeta Sarjaša v tem, da se tekmovalci in obiskovalci poučijo in ozaveščajo o varni vožnji, o varni rabi terenskega vozila na terenu. Obiskovalci so v Trnje prišli od blizu in daleč in uživali ob pogledu terenskih in drugih vozil. Na koncu tekmovanja so najboljše nagradili s pokali in praktičnimi nagradami.