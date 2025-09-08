Ergorest: V Ljubljano prihaja rešitev za dober spanec

Slovenci smo znani po tem, da cenimo visoko kakovost življenja, pri čemer ima miren in dober spanec posebej pomembno mesto na lestvici naših vrednot. Ob vsakodnevnem stresu in naglici pa žal marsikdo spanec dojema kot luksuz. Zato se je v BTC Cityju v Ljubljani, na Avstrijski ulici 13 (Hala 6), odprl nov spalni center Ergorest, ki želi dokazati, da kakovosten spanec pripada prav vsem. V njem obiskovalci ne bodo le listali katalogov z vzmetnicami, temveč jih bodo lahko v mirnem okolju in ob strokovni podpori osebno preizkusili ter našli model, ki se najbolje ujema z njihovimi spalnimi navadami.

Spalni center, ne navadna trgovina

Posebnost spalnega centra je individualni pristop. Stranka pove, ali spi na boku, hrbtu ali trebuhu, kakšne bolečine jo pestijo in kolikšna je njena telesna teža. Na tej podlagi strokovnjak predlaga ustrezno trdoto in material. Tako se lahko nekdo z bolečinami v ramenih odloči za mehkejšo vzmetnico, za osebe z večjo težo pa je primernejše stabilnejše jedro. Stranka se na različne vzmetnice lahko tudi uleže in tako v najkrajšem času pride do jasnega odgovora, katero ležišče je zanjo najprimernejše.

Raziskave, ne kopiranje

Ergorest se razlikuje od večine blagovnih znamk že v izhodišču – v zgodovini razvoja. Namesto hitrih rešitev so leta raziskovali in ustvarili več kot 140 prototipov, preden so oblikovali prve vzmetnice za trg. Vsak model nastane popolnoma na novo. Izdelava poteka v naših evropskih obratih, kjer sodobna robotska tehnologija skrbi za natančnost, končni nadzor pa ostaja v rokah izkušenih strokovnjakov.

Kaj dobi bralec z obiskom vašega spalnega centra?

Svojevrstno personalizirano izkušnjo, ki je ne boste doživeli nikjer drugje. Kot je že omenjeno zgoraj, se naši strokovnjaki posvetijo prav vašim spalnim navadam, poleg tega pa upoštevajo tudi vašo telesno konstitucijo in težo, da s skupnimi močmi najdete idealni model vzmetnice zase. Upoštevajo se tudi morebitne alergije, saj je alergikov veliko in tudi nanje nismo pozabili!

Potem pa je tu še posebna otvoritvena akcija: »Kupiš 1, dobiš 6! + darila v skupni vrednosti do 390 EUR!« Ob nakupu katere koli vzmetnice Ergorest, ki so v okviru otvoritvene akcije znižane 50 %, bralec prejme še pet daril: dva vzglavnika Ergorest Air, dve prevleki za posteljo in eno napenjalno rjuho, da bo spanec že prvo noč popoln in postelja popolnoma opremljena. Akcija je seveda časovno omejena, velja ob obisku našega centra ali v spletni trgovini ergorest.si, poleg tega pa bo pet naključnih srečnežev, ki jih bomo izžrebali, prejelo vrnitev celotne kupnine.

Na spletu omenjate 101-nočno testiranje brez tveganja. Za kaj gre?

Pri Ergorestu verjamemo, da stranke lahko pravo vzmetnico izberejo šele, ko jo preizkusijo v udobju svojega doma, v svojem ritmu spanja. Zato ponujamo 101-nočno testiranje brez tveganja. Če v tem času ugotovite, da izbrana vzmetnica ni prava, jo lahko brez zapletov vrnete (mi vam povrnemo vse do zadnjega centa) ali zamenjate za drugo. Izbor vzmetnice tako postane varen, brez stresa in popolnoma prilagojen posamezniku. Pri tem je treba omeniti, da je eden izmed pogojev za vključitev v testni program nakup zaščitne prevleke, ki vzmetnico ščiti pred vlago, pršicami in madeži.

Posedanje vzmetnice? Ne z Ergorestom

Poskrbeli smo, da se naša ležišča ne posedajo – vsaka vrsta vzmetnice je namreč prestala mehanske preizkuse, ki simulirajo več kot desetletje uporabe, in dokazala, da ohrani prožnost in stabilnost podpore. A življenjsko dobo lahko podaljšate tudi sami: priporočljivo je, da vzmetnico vsak mesec obrnete za 180°, saj se tako pritisk enakomerno porazdeli. Pri dvostranskih modelih velja upoštevati še sezonsko menjavo strani – pozimi na zgornjo stran, ki bolj greje, poleti pa na stran, ki zagotavlja zračnost. Kombinacija skrbne zasnove in rednega obračanja zagotavlja, da vzmetnica dolgo ostane kot nova.

Garancija na vzmetnico celo do 10 let

Pri Ergorestu ponujamo dvoletno osnovno garancijo na vse modele, ki pokriva morebitne napake v materialih ali izdelavi. Po izteku dveh let se kritje postopoma zmanjšuje, tretje leto npr. krijemo 80 % vrednosti. To pa ni vse – za stranke, ki želijo maksimalno zaščito, ponujamo 10-letno garancijo z doplačilom.

Katere vrste vzmetnic imate na voljo in kako vem, katera je prava zame?

Ergorest svoje spalne rešitve gradi na različnih tehnologijah, da lahko vsakdo najde popolno vzmetnico zase. Tistim, ki iščejo kombinacijo stabilne podpore in dobre zračnosti, so namenjene žepkaste vzmetnice, ker se vsaka vzmet odziva neodvisno in sledi obliki telesa. Za ljudi, ki si želijo občutka objema in razbremenitve občutljivih točk, so na voljo penaste različice, vzmetnice iz lateksa pa navdušujejo s svojo prožnostjo, naravno odpornostjo proti alergenom in dolgo življenjsko dobo. Poseben segment so tudi otroške vzmetnice, pri katerih so materiali izbrani z mislijo na varnost in zdravo rast otrok.

Izdelujete tudi vzmetnice po meri?

Tako je. Kot zanimivost naj povemo, da smo za 9-člansko družino izdelali vzmetnico, ki je bila dolga 2,5 metra in široka 4 metre, za gledanje družinskih filmov v domačem kinu. Potrudili se bomo, da vašim željam ugodimo kar najbolj.

