Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«

Brutalno pretepeni Anton Čemažar, 70-letni kmet iz Ljubljane, mora sodnici v pritožbi pojasnjevati nekaj, kar bi moralo biti vsem jasno: da ribe ne živijo na njivi med krompirjem. Kot smo večkrat poročali, so nesrečneža julija letos napadli trije Romi iz družine Strojan, medtem ko je obiral plevel na svoji zemlji. Eden od osumljenih, Boštjan Brajdič, pa je bil oproščen z razlago, da je bil v tistem času le »na ribolovu«.

Osmega julija so Romi Čemažarja napadli na njegovi njivi, kjer je obiral plevel. Uporabili so solzivec, nato pa ga brutalno pretepli. Posledice so bile hude: počena ličnica, podplutbe, dolge ure zdravljenja na urgenci. »Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci. Družina je zgrožena – leta nam kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« opozarja oškodovančevih bližnji.

Protestni shod, s katerim so izrazili solidarnost z Antonom Čemažarjem ter predstavili zahteve za zagotovitev varnosti pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. Ljubljana, 16. julij 2025 FOTO: Leon Vidic/delo

Pritožba: zdravorazumsko nesprejemljivo

Ker je sodišče oprostilo enega izmed napadalcev, se je Čemažar odločil za pritožbo. V njej jasno piše, da je odločitev »zdravorazumsko nesprejemljiva«, saj so bile okoliščine napada nesporne. »Osumljeni Brajdič je upravljal z vozilom. Vozilo je pred njivo ustavil namenoma (kar je življenjsko logično, sicer se vozilo ne bi ustavilo). Na njivi ni (bilo) rib (kar je menda tudi nesporno, saj je bil tam krompir, med katerim ribe ne živijo). Bil pa je tam oškodovanec,« je navedeno v pritožbi.

Novinar Luka Svetina je dokument objavil na družbenem omrežju X, kjer se kar vrstijo odzivi na absurdnost, da mora pretepeni kmet sodnici razlagati osnovna življenjska dejstva.

Kot smo že pisali, je primer dobil tudi politično razsežnost. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v državnem zboru zavrnil očitke, da policija ne obvladuje razmer v jugovzhodni Sloveniji, kjer živi romska skupnost. »Ti očitki so žaljivi do vseh policistov, ki vsak dan opravljajo svoje delo,« je poudaril.

Še ostrejši je bil poslanec SDS Žan Mahnič, ki je dejal: »Potrebna je sprememba kazenskega zakonika, v katerem bi ukinili prekoračen silobran. Če te nekdo napade, bi se moral imeti pravico braniti z vsemi sredstvi – tudi z orožjem.«

Strah med prebivalci

Napad na Čemažarja ni osamljen primer. Prebivalci Kleč in okoliških krajev so prestrašeni in nezaupljivi. »Odkar so se leta 2006 naselili Romi, nič več ni varno. Vse zaklepamo, ker vemo, da bo sicer izginilo,« opozarja njegova nečakinja. Dodaja, da kraj, kjer je bila njiva njenega strica, ni več prostor za sprehode, temveč kraj, kjer bi ljudje lahko »vadili samoobrambo«.

Pritožba Čemažarja je jasna: sodišče naj preneha spregledovati dejstva in naj prisluhne zdravi pameti – ker, kot je zapisalo tožilstvo: »Ribe ne živijo med krompirjem.«

