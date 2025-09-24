  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

MARIBOR

91-letna Breda dokazala, da leta niso ovira: vadila skupaj z mladimi

Evropski teden mobilnosti, ki so ga praznovali v Mariboru, podrl vse rekorde. Zdrava zabava na ulice privabile stotine kolesarjev in rolkarjev.
Breda Vules, nekdanja balerina, je pri 91 letih fit tudi za zahtevne telesne vadbe.

Breda Vules, nekdanja balerina, je pri 91 letih fit tudi za zahtevne telesne vadbe.

Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija

Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija

Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov

Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov

Breda Vules, nekdanja balerina, je pri 91 letih fit tudi za zahtevne telesne vadbe.
Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija
Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov
Marko Pigac
 24. 9. 2025 | 08:00
A+A-

Štajerska prestolnica se rada pohvali, da je slovenska prestolnica športa. Kljub temu da v zadnjih letih rezultatsko ne blesti na področju profesionalnega športa, še posebej ne v klubskih tekmovanjih, se s športom ukvarja vedno več rekreativcev. Zato je Evropski teden mobilnosti, ki so ga praznovali že štiriindvajsetič, podrl vse rekorde.

Maribor se je med 16. in 22. septembrom pridružil Evropskemu tednu mobilnosti, ki je deloval pod letošnjim sloganom Mobilnost za vse. Poleg ozaveščanja so prebivalci mesta ob Dravi lahko brezplačno preizkušali različne oblike mobilnosti kot tudi športnih aktivnosti. Največji dogodek je bil prav gotovo preteklo nedeljo, ko so Stari most zavzeli BodiFitovci, ki so ves dopoldan švicali s svojimi člani kot tudi s povsem naključnimi obiskovalci. Takoj za njimi je prišlo na vrsto še Zzrolano mesto, ki ga že več kot dvajset let pripravlja Zdrava zabava, ko so mestne ulice in trge zavzeli kolesarji, rolkarji in kotalkarji. Prišlo jih je več kot 1000, ki so po mariborskih ulicah zaokrožili v dveh urah okoli 20 kilometrov.

Ponosna je, da se s svojo formo brez težav kosa z veliko mlajšimi od sebe.

Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija
Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija

»Fit Maribor oziroma v preteklosti smo ga imenovali Švicfest je že osmi po vrsti. Vsa ta leta pa smo ga uspešno dopolnjevali in nadgrajevali,« je poudaril Marko Geršak, alfa in omega BodiFita. Letos so se znotraj dogodka zvrstile fitnes konvencija, maraton vadbe, Švicfest, Cross City, Bodi Fit Atlet, program za otroke Fit Kid ter predstavitve različnih mariborskih športnih klubov. »Letos praznujemo že 25. obletnico, kar pomeni, da za svoje vadeče skrbimo že četrt stoletja. Nastali smo v Mariboru, v tem času pa smo se razširili na osem lokacij po vsej Sloveniji. V Ljubljani, Kamniku, Mengšu, Celju in Murski Soboti, kjer so na voljo skupinske vodene vadbe, individualno prilagojeni osebni treningi, terapevtske vadbe ter programi regeneracije.

Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov
Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov

Na dogodku je bila prisotna tudi ena najstarejših naših članic, nekdanja balerina Breda Vules, ki se pri svojih 91 letih še vedno redno udeležuje najrazličnejših visoko in nizko intenzivnih vadbenih vrst. Breda je z njimi več kot 20 let, navdušena nad modernimi oblikami fitnes vadbe in hvaležna za vse, kar ji omogočajo, ter ponosna, da se s svojo formo brez težav kosa z veliko mlajšimi od sebe.

»Gre za prireditev, ki se je razvila iz študentske prireditve. Danes, več kot 20 let pozneje rolajo, kolesarijo, se rolkajo ali kotalkajo različne generacije iz različnih slojev družbe,« pravi organizator Klemen Tasič

Več iz teme

MariboršportvadbarekreacijafitnesgibanjetelovadbaTeden mobilnosti
ZADNJE NOVICE
10:33
Novice  |  Slovenija
GENSKO ZDRAVLJENJE

Poglejte, kaj hudo bolni Miloš (6) sporoča našim poslancem (VIDEO)

Društvo Viljem Julijan naj bi že tri leta prosjačilo državo, naj Milošu omogoči zdravljenje, a zaman.
24. 9. 2025 | 10:33
10:33
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
10:31
Polet
NOVA RAZISKAVA

Vsakodnevna hoja lahko podaljša življenje tudi za deset let

Hoja je dostopna vsem generacijam, ne zahteva posebne opreme in ne obremenjuje sklepov tako kot nekatere druge oblike vadbe.
Miroslav Cvjetičanin24. 9. 2025 | 10:31
10:06
Kronika  |  Doma
DRAMA V ROMSKEM NASELJU

Streljanje v naselju Brezje: streli odmevali še, ko je policija prišla na kraj

Novomeški policisti so aretirali 38-letnika.
24. 9. 2025 | 10:06
10:01
Ona  |  Aktivni in zdravi
RESNE POSLEDICE

Nova raziskava: hrana iz plastike znižuje kakovost sperme

Nova raziskava potrjuje, da ultra procesirana hrana ne vpliva le na telesno maso, temveč tudi na moško reproduktivno zdravje.
24. 9. 2025 | 10:01
09:39
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Se še splača delati? Nadomestila za brezposelne se višajo, ob znesku vas bo kap

Med novostmi je spodbuda za zaposlitev starejših – tisti nad 59 let bodo ob sklenitvi pogodbe za polni delovni čas do enega leta prejemali 40 odstotkov nadomestila.
24. 9. 2025 | 09:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki