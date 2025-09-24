91-letna Breda dokazala, da leta niso ovira: vadila skupaj z mladimi

Štajerska prestolnica se rada pohvali, da je slovenska prestolnica športa. Kljub temu da v zadnjih letih rezultatsko ne blesti na področju profesionalnega športa, še posebej ne v klubskih tekmovanjih, se s športom ukvarja vedno več rekreativcev. Zato je Evropski teden mobilnosti, ki so ga praznovali že štiriindvajsetič, podrl vse rekorde.

Maribor se je med 16. in 22. septembrom pridružil Evropskemu tednu mobilnosti, ki je deloval pod letošnjim sloganom Mobilnost za vse. Poleg ozaveščanja so prebivalci mesta ob Dravi lahko brezplačno preizkušali različne oblike mobilnosti kot tudi športnih aktivnosti. Največji dogodek je bil prav gotovo preteklo nedeljo, ko so Stari most zavzeli BodiFitovci, ki so ves dopoldan švicali s svojimi člani kot tudi s povsem naključnimi obiskovalci. Takoj za njimi je prišlo na vrsto še Zzrolano mesto, ki ga že več kot dvajset let pripravlja Zdrava zabava, ko so mestne ulice in trge zavzeli kolesarji, rolkarji in kotalkarji. Prišlo jih je več kot 1000, ki so po mariborskih ulicah zaokrožili v dveh urah okoli 20 kilometrov.

Ponosna je, da se s svojo formo brez težav kosa z veliko mlajšimi od sebe.

Popoldne je ulice zavzelo več kot 1000 kolesarjev, rolkarjev in kotalkarjev na Zzrolanem mestu. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac/MP Produkcija

»Fit Maribor oziroma v preteklosti smo ga imenovali Švicfest je že osmi po vrsti. Vsa ta leta pa smo ga uspešno dopolnjevali in nadgrajevali,« je poudaril Marko Geršak, alfa in omega BodiFita. Letos so se znotraj dogodka zvrstile fitnes konvencija, maraton vadbe, Švicfest, Cross City, Bodi Fit Atlet, program za otroke Fit Kid ter predstavitve različnih mariborskih športnih klubov. »Letos praznujemo že 25. obletnico, kar pomeni, da za svoje vadeče skrbimo že četrt stoletja. Nastali smo v Mariboru, v tem času pa smo se razširili na osem lokacij po vsej Sloveniji. V Ljubljani, Kamniku, Mengšu, Celju in Murski Soboti, kjer so na voljo skupinske vodene vadbe, individualno prilagojeni osebni treningi, terapevtske vadbe ter programi regeneracije.

Marko Geršak in poln Stari most vadbe željnih posameznikov

Na dogodku je bila prisotna tudi ena najstarejših naših članic, nekdanja balerina Breda Vules, ki se pri svojih 91 letih še vedno redno udeležuje najrazličnejših visoko in nizko intenzivnih vadbenih vrst. Breda je z njimi več kot 20 let, navdušena nad modernimi oblikami fitnes vadbe in hvaležna za vse, kar ji omogočajo, ter ponosna, da se s svojo formo brez težav kosa z veliko mlajšimi od sebe.

»Gre za prireditev, ki se je razvila iz študentske prireditve. Danes, več kot 20 let pozneje rolajo, kolesarijo, se rolkajo ali kotalkajo različne generacije iz različnih slojev družbe,« pravi organizator Klemen Tasič.