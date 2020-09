900 novih delovnih mest v Ljubljani? Hella odgovarja

Podružnica nemškega koncerna Hella v Sloveniji zaposluje skoraj 1500 ljudi. Je pomemben delodajalec v naši državi v Ljubljani in Kamniku. Razvoj in proizvodnja žarometov in drugih svetlobnih teles, ki poteka v raziskovalnem centru in tovarni pri nas, daje delo številnim inženirjem in drugim tehničnim strokovnjakom.



Začetki Hella Saturnus Slovenija segajo v leto 1921, na lokaciji ob Letališki cesti v Ljubljani pa deluje od leta 1976. V zadnjem poslovnem letu je koncern ustvaril nekaj več kot 403 milijone evrov prihodkov od prodaje in 29 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Zaradi epidemije covida 19 so se morali močno prilagoditi, prihodki bodo letos tako manjši.



V Nemčiji je vodstvo sprejelo nekaj sklepov o prilagoditvi trgu in razmeram. Kot pišejo na svoji spletni strani, bodo še več vlagali v avtomatizacijo, po drugi strani pa izvajali strukturne prilagoditve na lokacijah po vsem svetu. Zato načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih na sedežu podjetja v Lippstadtu za kar 900 predvsem na račun administracije in razvojnikov, vse to pa na mehak način do konca leta 2023. Po tej novici konec julija so takoj poskočili v Sloveniji. Začela se je namreč širiti novica, da naj bi Hella na račun zmanjšanja v Nemčiji gradila v Sloveniji. Zakaj? Zaradi nižjih stroškov in cenejše delovne sile. Se torej obeta 900 novih delovnih mest pri nas?



Izvršni podpredsednik koncerna in pristojni za odnose z javnostjo Markus Richter nam je dejal, da redno preverjajo, ali obstajajo nove priložnosti glede na razvoj tržišča: »Trenutno načrt ni takšen, da bi odprli novo tovarno v Sloveniji. Nadaljevali bomo doslejšnje delo in poskušali zadostiti željam strank na osnovi trenutnih kapacitet. Bomo pa še naprej vlagali v podružnico v Ljubljani in jo krepili kot kompetenčni center za karoserijsko svetlobno opremo.« Dodal je še, da je kriza močno udarila po avtomobilski industriji in da delajo z zmanjšanim proračunom in načrti in da tovarna v Ljubljani trenutno dela z 90 odstotki moči.