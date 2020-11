90 let rotarijstva na Slovenskem

Pol stotnije društev

1,000.000 evrov vsako leto vložijo v dobrodelne namene.

Leta pomoči tudi mladim talentom iz okolij z manj priložnostmi FOTO: Arhiv Rotary

Devetdeset let ste predani dobrodelnosti, človekoljubju in visokim etičnim standardom. Vaši vodili nesebično pomagati in največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga, sta še kako pomembni tudi v danih zdravstvenih razmerah. Vse to je vredno velikanske pohvale. Izvajate za vse nas pomembne projekte, ki celovito spreminjajo naše skupnosti na bolje. Sprejmite moje najbolj iskrene čestitke za svoje neprecenljivo vsakodnevno prizadevanje za naš skupni boljši jutri,« je ob visokem jubileju rotarijstva na Slovenskem v čestitki zapisal slovenski predsednikDanes v Sloveniji deluje skupno 49 Rotary klubov, ki so povezani v Zvezi Rotary klubov Slovenije. V distriktu 1912, ki združuje Slovenijo in Severno Makedonijo, je 1500 rotarijcev, ki v več kot 70 klubih v sodelovanju z mladimi v Rotaract in Interact klubih in v številnih projektih pomagajo ljudem in skupinam, potrebnim pomoči, podpirajo pa tudi mlade talente iz okolij z manj priložnostmi. Vsako leto v dobrodelne namene vložijo približno milijon evrov, ob tem pa opravijo tudi zajetno število prostovoljnih ur.Guverner Distrikta 1912o načrtih med drugim pove, da se osredotočajo na štiri ključna področja. »Ta področja zajemajo skrb za okolje (planet, naravo, habitat), za zdravje (zdrav način življenja), za moralo in etiko, kulturo in umetnost ter skrb za sočloveka (mlade, nadarjene, starejše, deprivilegirane, nemočne ...).« Kot še pravi, »to ni tek na kratke proge, zato se k tej viziji in njenemu uresničevanju zavezujemo sedanji ter prihodnji guvernerji distrikta«.