8000 metrov nad morjem igral na orglice

Gorništvo, alpinizem in umetnost gredo še kako z roko v roki. To potrjuje tudi 73-letni Danilo Cedilnik Den. V Guncljah, tam je bil tudi rojen, si je z ženo ustvaril dom, danes na jesen življenja v svojem ateljeju v hiši obuja bogate spomine in ustvarja krasna umetniška dela. Prav v Guncljah oz. streljaj proč pa se je vse skupaj tudi začelo, tista ljubezen do plezanja, hribov, gora. »V bližini smo imeli Turnc (plezališče pod Šmarno goro; op. a.). Ko smo šli mulci na Grmado, smo videli, kako tam plezajo. Pa smo začeli še mi,« pove Cedilnik, ki je bil rojen v veliki družini, in vsi s...