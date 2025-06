80 let po osvoboditvi taborišča Ljubelj: »Obtožujem tudi nas vse!«

Spomin in opomin na vojne grozote ne smeta nikdar zbledeti, je na slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar. Dogodek je ob spominu na žrtve nacističnega režima minil v znamenju aktualnega dogajanja v svetu in opozoril pred nevarnostjo ponavljanja zgodovine. »Kljub številnim dosežkom v zgodovini človeštva, razvoju vrednot, umetnosti, kulture, znanosti in tehnologije je še vedno nepredstavljivo, kaj je človek sposoben narediti sočloveku. Bojim se, da kljub vsem prizadevanjem še nismo dosegli civilizacijske ravni...