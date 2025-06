80 let krvodajalstva v Sloveniji: z mlado krvjo za varno oskrbo tudi v prihodnosti

Današnji svetovni dan krvodajalcev v ospredje postavlja upanje, ki ga zdravju vsem prebivalcem planeta dajejo krvodajalci. Darujte kri, darujte upanje – skupaj rešujemo življenja, se glasi geslo letošnjega svetovnega dne, ki ga tradicionalno zaznamujemo 14. junija.

Da bi vsem, ki potrebujejo transfuzijo, zagotovili dostop do varne krvi, vse države potrebujejo prostovoljne, neplačane krvodajalce, ki redno darujejo kri. Učinkovit krvodajalski program s široko in aktivno udeležbo prebivalstva je ključnega pomena za zadovoljevanje potreb po zdravljenju s krvjo, a marsikje imajo velike težave z zagotavljanjem ustreznih količin, pa tudi s kakovostjo in varnostjo.

4. junija 1945 so v Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi.

Pomanjkanje je še posebno kritično v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kri tam zelo pogosto potrebujejo ženske v rodni dobi in otroci s hudo obliko anemije, potrebe po dodatnih zalogah povečujejo tudi humanitarne krize in vojna stanja.

Pomembnih 80 let

V Sloveniji smo lahko ponosni na krvodajalce in olajšani, da smo pri oskrbi s krvjo že vseskozi samozadostni. Proslavili smo tradicionalni dan slovenskih krvodajalcev v spomin na 4. junij 1945, ko so v Centralni vojni bolnišnici Ljubljana odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi; 9. marca 1953 je v Zagorju ob Savi na prvi terenski krvodajalski akciji kri darovalo devet rudarjev.

Letošnja kampanja postavlja v ospredje ozaveščanje mladih o pomenu krvodajalstva za zdravo družbo. FOTO: Annastills/Getty Images

V Sloveniji je sicer nekaj manj kot 60 tisoč rednih krvodajalcev, vsak dan pa jih potrebujemo 350–400, da zadostimo dnevnim potrebam. Letošnjo 80-letnico prvega odvzema krvi je zaznamovala pomlajena pobuda (P)ostani del moštva – Mlada kri za vse ljudi, ki postavlja v ospredje ozaveščanje mladih o pomenu krvodajalstva za zdravo družbo.

Mladi krvodajalci gojijo številne pozitivne vrednote, kot so čut za sodelovanje, odgovornost in zdrav življenjski slog.

V Sloveniji se sicer mladi radi odzovejo pozivom k darovanju krvi, a se prevečkrat zgodi, da se po prvem darovanju na krvodajalski stol ne vrnejo več, želja pa je, da bi si za darovanje krvi vzeli čas vsaj enkrat na leto. Tudi Slovenija se namreč uvršča med starajoče se družbe, kar pomeni, da potrebujemo mlado podporo, ki bo reševala življenja ter omogočala zdravljenje in posege. Mladi krvodajalci gojijo tudi številne pozitivne vrednote, kot so čut za sodelovanje, odgovornost in zdrav življenjski slog, zato je pobuda, ki je nastala kot plod sodelovanja med Rdečim križem Slovenije in Univerzo v Mariboru, izrednega pomena; kljub napredku znanosti krvi namreč ne moremo sintetizirati, je pač tista tekočina, ki nam jo lahko samo nekdo podari.

Kri nam lahko nekdo samo podari, ne da se je sintetizirati. FOTO: Beritk/Getty Images

Vseslovensko kampanjo za promocijo krvodajalstva med mladimi so letos zaupali študentskemu svetu mariborske univerze, ki že 20 let izvaja študentske krvodajalske akcije, ki so doslej povezale več kot 5000 mladih dobrotnikov, v kampanji (P)ostani del moštva – Mlada kri za vse ljudi pa je 12 študentskih ambasadorjev združilo moči z jasnim sporočilom, da imajo mladi moč in da nosijo odgovornost, saj so nosilci zadostne preskrbe s krvjo v prihodnjih desetletjih.