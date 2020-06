780 milijonov za transportno letalo, helikopterja in oklepnike

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije v prihodnjih šestih letih. Med predvidenimi pomembnejšimi investicijami so transportno letalo, helikopterja ter oklepna vozila 4x4 in 8x8 za opremljanje srednje bataljonske bojne skupine.



Jedro prve srednje bataljonske bojne skupine naj bi sestavljal srednji motorizirani bataljon, ki ga želijo dokončno opremiti v času trajanja tega zakona. Med vozili enot bojne podpore in zagotovitve bojnega delovanja tega bataljona bo največ lahkih srednjih kolesnih vozil 4x4, načrtovana pa je tudi nabava vozil 8x8.



Več kot 100 dodatnih milijonov evrov bo v prihodnjih šestih letih namenjenih tudi področju vojaškega letalstva. Prednostni cilj na tem področju je nabava transportnega letala in dveh helikopterjev za podporo specialnim silam. Na brniškem letališču naj bi nastal nov hangar, vanj pa bodo preselili tudi vladno letalo Falcon.



Za transportna vozila ter logistično oziroma medicinsko opremo je predvidenih 65 milijonov evrov, prav toliko tudi za raketne sisteme, za preostale programe pa po manj kot 50 milijonov evrov.