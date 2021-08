7 prednosti domačih polnilnic

Zgovorne statistike v prid zelenim trendom

Zadnji podatki statističnega urada za leto 2020, ki bodo v celoti znani in dopolnjeni konec tega leta, kažejo, da je bilo pri nas lani registriranih okoli 1.617.000 cestnih vozil, od tega skoraj 1.565.000 motornih, med njimi pa skoraj 75 % osebnih avtomobilov, kar znaša približno toliko kot leto prej.Med njimi prednjačijo takšni, ki jih poganja dizel, sledijo jim tako imenovani bencinarji – število prvih se je nekoliko povečalo, število zadnjih pa je malo upadlo, medtem ko se je število hibridov glede na leto 2019 povečalo za 38 %, avtomobilov na električni pogon pa za kar 84 %. Zdaj jih je 3670 oziroma 0,3 % vseh osebnih avtomobilov, registriranih v letu 2020. Močno se je povečalo tudi število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon , in sicer za kar 147 %. Med vsemi novimi avtomobili, ki so bili lani prvič registrirani v Sloveniji, jih je bilo električnih 3 %.Kaj lahko sklepamo iz številk? Da se zavedanje o pomenu zelenega prehoda in z njim mobilnosti, ki je prijaznejša do okolja, povečuje, kar dokazujejo tudi grafični prikazi statistik iz prejšnjih let.Naročnik oglasne vsebine je Petrol