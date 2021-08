7 pomembnih resnic o hipnozi

V katerem transu ste zdaj?

Veliko ljudi se boji hipnoze, ker mislijo, da je hipnoza to, kar vidijo v različnih televizijskih šovih, vendar je to daleč od resnice.Hipnotično stanje oziroma stanje, ko ste v transu, doživljate vsak dan, večkrat na dan. Ste kdaj gledali kakšen film tako poglobljeno, da ste pozabili na čas? Se vam je kdaj zgodilo, da ste se peljali z avtomobilom in zgrešili izvoz, ker ste bili zatopljeni v svoje misli? Ste kdaj poklicali otroka, ki je bil zatopljen v računalniško igrico, in vas ni slišal? V vseh teh primerih gre za trans, podobno kot pri hipnozi, kjer stanje transa vzpostavimo namerno.Naročnik oglasne vsebine je Mastermind akademija