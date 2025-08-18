65 let sta poročena Mimica in Milan, prvič pred oltar v Salzburgu, zdaj pri Sveti Ani

Vsako leto ob prazniku Občine Sv. Ana se v domači istoimenski cerkvi zberejo zakonski jubilanti. In tako je bilo tudi letos, ko sta se z najvišjo številko lahko pohvalila znana domačina Mimica (Marija) in Milan Eder.

Redki so tisti, ki se ob obisku Slovenskih goric niso ustavili v znanem gostišču Eder – Kramberger v središču kraja. In prav tam domujeta človeka, ki letos praznujeta 65 let zakonskega življenja. Mimica, kot jo vsi poznajo, se je rodila 1941. v kmečki družini na Zgornji Ščavnici, Milan pa 1940. v Jurovskem Dolu na drugi strani Lenarta.

Tudi domači župnik Tonček Fras je ponosen na svoja vernika, Mimico in Milana.

Leta 1959 sta se odpravila na delo v Avstrijo, 1960. sta se v Salzburgu poročila. Nekaj časa sta bila zaposlena v Avstriji, nato pa v Nemčiji, kjer je Milan v Stuttgartu vodil MPZ Domači zvon. Po vrnitvi v domovino, leta 1972, je Milan v Lenartu 20 let vodil Pevski zbor Obrtnik Lenart, nekaj časa pa je bil tudi organist v domači cerkvi.

Redijo jelene

S prihranki sta si kupila 200 let staro gostilno, ki sta jo obnavljala in posodabljala. Ker nobeden ni bil gostinec, se je Milan odločil za usposabljanje na Srednji gostinsko-turistični šoli v Mariboru. Medtem sta poskrbela za adaptacijo poslopja in odprla gostilno, ki sta jo vodila vse do upokojitve leta 1994. Od takrat nad gostilno bdita hči Natalija Monika in zet Marjan, ukvarjajo se tudi z rejo jelenov.

Gostom pripravljajo domače jedi in vina iz lastnega vinograda. Ob Nataliji Moniki imata še hčer Anemari, ki se prav ukvarja z gostinstvom in turizmom, in sicer v Jurskem Vrhu pri Zgornji Kungoti. Hčerki sta ju obdarili s petimi vnuki (Ines, Matej, David, Jan, Vid), imata pa tudi pet pravnukov (Sali, Hana, Olivija, Ilona, Ema).

Letos je bilo v Anovski fari devet jubilantskih parov, med njimi najstarejša Edrova.

Milan je dolgoletni član Lovske družine Sv. Ana, v njej je dolga leta deloval tudi kot blagajnik. Nekaj časa je delal pri domačem prostovoljnem gasilskem društvu. Po predaji gostilne hčerki sta se zakonca vselila v novo hišo, ki sta si jo zgradila pri Sv. Ani, kjer zadovoljna preživljata jesen življenja, kljub zrelim letom pa tudi danes po potrebi pomagata mlajšim. Obletnico zakona sta v domači cerkvi blagoslovila in potrdila domači župnik Tonček Fras in župnik v Župniji sv. Peter v Mariboru dr. Vinko Škafar.