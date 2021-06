62 Slovencev bi poletelo v vesolje

FOTO: Esa

Zaključil se je rok za prijave na razpis Evropske vesoljske agencije (ESA) za astronavte. Prijavilo se je 22.000 oseb iz vseh držav članic, tudi Slovenije. Okoli 200 oseb se je prijavilo za astronavte invalide. Seznam izbranih astronavtov bo objavljen predvidoma konec leta 2022, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.Po prvotnih podatkih ESA je vlogo za mesto astronavta oddalo 5400 žensk, kar predstavlja približno četrtino vseh prejetih vlog. Leta 2008 se je na razpis prijavilo 8413 oseb, od tega je bilo 15,5 odstotka prijavljenih žensk. Na razpis se je po prvih podatkih prijavilo tudi 49 Slovencev in 13 Slovenk, je mogoče razbrati iz podatkov na spletni strani agencije.ESA je letos v okviru razpisa prvič odprla mesto za astronavta invalida. Na to mesto se je prijavilo približno 200 oseb. Namen kandidata, ki bo to mesto zasedel, je sodelovanje z vesoljsko agencijo pri ugotavljanju potrebnih prilagoditev, da lahko tak astronavt sodeluje kot strokovni član posadke na prihodnjih odpravah v vesolje.Postopek izbire astronavtov bo potekal v šestih korakih. V prvi fazi bo ESA ocenila prejete vloge na podlagi informacij iz zahtevane dokumentacije in vprašalnika. Ob koncu vsakega obdobja bo agencija kandidate tudi obvestila, ali je bila njihova vloga uspešna za napredovanje k naslednjemu koraku.Celoten postopek naj bi trajal leto in pol, tako da bo seznam objavljen predvidoma konec prihodnjega leta.Generalni direktor ESAje po pojasnilih ministrstva na današnji predstavitvi prijav dejal, da je agencija želela v svoji kampanji za nabor astronavtov privabiti širok spekter prijaviteljev in da se veseli izziva pri izbiri najprimernejših kandidatov iz Evrope. »Izbira rezervnih astronavtov poleg štirih astronavtov osebja in astronavta invalida nudi več možnosti za naše vlagatelje kot prej. Vendar pa je tekma za ta izredno zaželena mesta v vesolju, kot je razvidno iz začetne statistike, precej intenzivna.«Aschbacher se je vsem, ki so oddali vloge zahvalil za čas in trud. Vse, ki se zanimajo za vesolje, pa je spomnil, da mesto astronavta ni edina možnost, ki jo ponuja ESA. »V naslednjih letih bomo iskali širok nabor strokovnjakov za vesolje, zato vas spodbujamo k ogledu teh priložnosti na spletni strani ESA Careers.«Direktor človeških in robotskih raziskav ESAz zadovoljstvom opaža boljše razmerje prijaviteljev po spolu. Obenem pa je mnenja, da bi lahko za izboljšanje razmerja naredili še več. »Za nas je zelo pomembno, da predstavimo vse dele družbe. Zelo sem radoveden, kateri od prijaviteljev se bo pridružil naši skupini astronavtov in k takšni predstavitvi pripomogel tako na Zemlji kot v vesolju.« Končne rezultate glede števila in geografske razporeditve vlog bo agencija na svoji spletni strani objavila takoj, ko bo to mogoče.