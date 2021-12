5 odličnih razlogov za nakup pametnega telefona Huawei nova 9

Izbira telefona ni igra »an ban pet podgan« in hitro je lahko to nakup »mačka v žaklju«. Odločitev zato sprejmite po tehtnem razmisleku in na podlagi dejstev. Med vsemi zadnje mesece predstavljenimi novostmi obstaja ena nadvse prepričljiva izbira. Telefon z odličnim naborom funkcij, uravnoteženimi zmogljivostmi, in kar je daleč najbolj pomembno, po zares odlični ceni. Uganili ste. Gre za Huawei nova 9 in tu je pet razlogov, zakaj bi ga morali uvrstiti na vrh seznama želja.

Neverjeten zaslon

Ne glede na to, ali se veliko zadržujete na prostem ali raje doma v miru gledate digitalne vsebine na svoji mobilni napravi, čudovit zaslon pametnega telefona Huawei nova 9 vas prav gotovo ne bo razočaral. 16,68-centimetrski (6,57-palčni) zaslon, ki je sposoben prikazati 1,07 milijarde barv s 120-herčnim osveževanjem, 300-herčnim vzorčenjem plasti ter je občutljiv na dotik in ima barvni obseg P3, brez dvoma ustvari gladke in poglobljene slike polne podrobnosti. Hitro osveževanje zaslona, ki ni ravno pogosto v tem razredu naprav, ponuja fantastično uporabniško izkušnjo že med preprostimi opravili, kot je brskanje po vsebinah spletnih strani.

Vsestranske kamere Ultra Vision AI Quad

Zaradi hitrega življenjskega ritma je Huawei ustvaril pametni telefon, na katerega se lahko vedno zanesete. Podnevi in ponoči. Opremljen je s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom, velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, 8-milijonsko kamero z ultraširokim kotom, 2-milijonsko globinsko in bližinsko kamero, ki jo lahko prizoru približate na razdaljo samo 4 centimetre, in 32-milijonsko sprednjo kamero z 1/2,8 palčnim tipalom. S tolikšno fotografsko vsestranskostjo lahko zajemate fotografije visoke ločljivosti neodvisno od časa dneva. K temu dodajte edinstveni algoritem za nočne portrete Super Night Selfie, ki zmanjša digitalen šum in rekonstruira ozadje. Tako dobite popoln pametni telefon za nočno fotografiranje. Ne glede na to, ali gre za nočne pokrajine ali nočne potrete, so fotografije svetle, toda ne preveč osvetljene, medtem ko so podrobnosti v temnejših delih lepo vidne. Pametni telefon Huawei nova 9 podpira upravljanje barv (Full-Path P3 Colour Management) od zajema tipala, obdelave signala, hranjenja fotografij do prikaza na zaslonu, da v fotografijah in na videoposnetkih dejansko zajamete natančno tisto, kar vidite na lastne oči.

Baterija, ki traja in traja

Na voljo je veliko zmogljivih pametnih telefonov, vendar so le redki sposobni zagotoviti sprejemljivo življenjsko dobo baterije. Ko se izprazni, namreč ni več pomembno, kako zmogljiv je, saj ga lahko uporabite le kot obtežilnik papirja. Ravno tako je nadležno, če polnjenje izpraznjene baterije traja predolgo.

Huawei si je pri zasnovi novega telefona zadal cilj, da bo njegova baterija zlahka sledila sodobnemu hitremu življenjskemu tempu. S kapaciteto 4300 mAh in hitrim polnjenjem z močjo 66 W Huawei SuperCharge vam ne bo treba skrbeti, da bi vas presenetila prazna baterija. Zasluga za dolgo življenjsko dobo gre še zasnovi baterije in učinkoviti z umetno inteligenco podprti tehnologiji varčevanja Huawei AI Power Saving. V testih je polnjenje do 100 % trajalo le 38 minut, kar je bilo do nedavno mogoče le v primeru uporabe baterij z dvema celicama.

Telefon za igričarje?

Pametni telefon Huawei nova 9 je po zaslugi rešitve Touch Turbo, ki vključuje 300 Hz vzorčenje na dotik občutljive plasti zaslona, nadvse primeren za igranje mobilnih iger. Zlasti v nekaterih igralnih scenarijih je namreč pomembna pravočasna in natančna zaznava mesta dotika. Zaslon zato ponuja izredno hiter odziv na dotik, kar je priročno v strelskih igrah, saj neposredno vpliva na stabilnost in natančnost merjenja ter posredno na dosežen rezultat. Pametni telefon Huawei nova 9 vam bo pomagal, da boste vedno v vrhu najbolj uspešnih igralcev.

Fantastičen videz

Tehnološke naprave, ki nas ves čas spremljajo, postanejo dodatki, s katerimi izražamo slog, okus in vse pogosteje osebnost. Z izredno tankim in lahkim ohišjem v dveh čudovitih barvah, vedno elegantni črni in zvezdnato modri, je Huawei nova 9 dodatek, ki vam bo pomagal izraziti modni slog. Ker sta sprednja in zadnja stran telesa rahlo ukrivljeni, je naprava debeline 7,77 mm in teže 175 g prav tako izredno udobna za držanje.

Huawei nova 9 je že na videz drugačen od drugih enobarvnih telefonov. Površina modrega modela je namreč narejena po posebnem postopku, ki ji daje prelivajočo teksturo in hkrati preprečuje prijemanje prstnih odtisov.

Vključuje trgovino AppGallery

Pametni telefoni Huawei nova 9 so opremljeni z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki ponujajo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery, zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij. V trgovini AppGallery, ki z več kot 730 milijoni mesečno aktivnih uporabnikov sicer velja za eno od treh največjih na svetu, lahko uporabniki najdejo ogromno najnovejših in najbolj priljubljenih globalnih in lokalnih aplikacij, kot so mBills, NLB Klikin, mBank@Net, VALU, TomTom GO, HERE WeGo in številne druge.

Novo iz podjetja Huawei

Poleg telefona srednjega razreda Huawei nova 9 je Huawei na Dunaju predstavil še pametno uro Huawei Watch GT 3 in omejeno izdajo brezžičnih slušalk Huawei FreeBuds Lipstick. Neopažen pa ni ostal niti telefon Huawei nova 8i, ki navdušuje z izjemno ceno 349 €.

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

