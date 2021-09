5 najboljših izdelkov za hujšanje po mnenju strokovnjakov

FOTO: Dtm Natura

Pri raziskavi smo preverjali več dejstev, od tega, ali izdelek dejansko učinkuje, kakšni so dokazi za to, kaj menijo dejanski uporabniki, kakšne so sestavine, do tega, ali ima stranske učinke in kako hitro učinkuje. Hkrati smo upoštevali tudi, kako preprosta je uporaba izdelka za dosego učinka. Na podlagi vsega tega je mag. Čander sestavila lestvico najboljših izdelkov za hujšanje, ki vam bo olajšala odločitev za nakup.Morda nekoliko presenetljivi zmagovalec naše raziskave je gel CelluHit , ki ga uporabljajo predvsem za odpravo celulita. Kot edini znanstveno dokazano učinkuje, saj rezultate potrjuje španska znanstvena študija na dejanskih uporabnikih in dokazuje, da poleg celulita uspešno oži obseg bokov in trebuha – dveh predelov, na katerih je nabiranje maščobe najhitrejše in odprava najtežja.Mešanica sestavin, kot so ekstrakt listov Hedere Helix, vinske trte in kofeina, v kombinaciji z vsakodnevnim krožnim masiranjem kreme zjutraj in zvečer stimulira povrhnjico kože in pospeši cirkulacijo v telesu, kar vpliva na videz kože in maščobna tkiva v telesu. Posebno učinkovitost CelluHit izdelka omogoča tudi unikatno visoko vročinsko delovanje ob nanosu izdelka.Statistično pomemben anticelulitni učinek in zoženje obsega stegen se opazi že po 28 dneh uporabe (1 pakiranju). Kar 77 % strank v znanstveni študiji je po 28 dneh uporabe poroča o zmanjšanju celulita in kar do 6,7 % manjšem obseu bokov.Sem pošteno presenečena, saj je pisalo, da se rezultati vidijo po 28 dneh. Imam precej debela stegna s celulitom in vdolbinicami, zato sem upala, da bi lahko stanje izboljšala v nekaj tednih ali celo mesecih (naročila sem tri škatlice) oz. da bo minilo kar nekaj časa, preden bom videla rezultate, ampak nop – le okoli 14 dni! Nisem pa naredila nič drugače kot verjetno večina vas: uporabljala sem ga enkrat zjutraj pred službo in drugič pred spanjem.Izdelek je primeren samo za ženski spol. CelluHit lahko v Sloveniji naročite neposredno pri uradnem dobavitelju na TEM NASLOVU ali z obrazcem na dnu tega članka. Cena enega pakiranja je 39,99 EUR, toda za resnično pravi učinek večina uporabnic predlaga dve pakiranji (za samo 49,99 EUR oz. 38 % popusta), da se učinek obdrži dlje časa. Svoje naročilo prejmete že v 1–2 dneh, trenutno pa je v akciji z brezplačno dostavo.O čaju SlimAll je bilo napisanih že mnogo člankov , saj gre za priljubljeno dieto mnogih hollywoodskih zvezdnikov, ki so potrdili, da pred velikimi nastopi ali dogodki v svojo rutino vključijo pitje tega čaja zjutraj in zvečer, da spodbudijo izgubo odvečnih kilogramov. Njegova uporaba je preprosta in prav to je tisto, kar nas je navdušilo, da smo ga uvrstili na tako visoko mesto na lestvici.Čaj deluje z dvojnim učinkom – daje občutek sitosti, tako da zmanjša vnos kalorij, in hkrati pospešuje metabolizem, tako da pospeši porabo kalorij. Sliši se logično in enostavno, a gre za edini izdelek na lestvici, ki deluje z dvojnim učinkom.Znanstveniki na univerzi Tokushima so odkrili, da povprečen človek z normalnimi prehranskimi navadami samo s pitjem čaja SlimAll poveča topljenje maščobe za 12 %, hkrati pa preprečuje vpijanje maščobe in holesterola v telo za kar 50 %. Čaj se ponaša tudi z nemškim certifikatom DE-EKO-039.Rezultati so bili zelo dobri, saj sem po dolgih letih nenehnega pridobivanja teže shujšal za 7 kg po pitju čaja en mesec in pol in še nadaljujem s pitjem. Končno nekaj, kar deluje, tako da je bil denar, ki sem namenil za čaj SlimAll, zelo dobra naložba v moje zdravje.Manjšemu delu uporabnikov se ob prvih dneh konzumacije čaja ob privajanju telesa na sestavine pojavi zaprtost.Čaj SlimAll je preverjeno možno naročiti v Sloveniji na uradni spletni strani na TEM NASLOVU ali z obrazcem na koncu tega članka. Cena enega pakiranja je 39,99 EUR, dostava pa stane še 3,8 EUR. Eno pakiranje vsebuje kar 100 čajnih vrečk, trenutno pa poteka akcija za dve pakiranji (200 čajnih vrečk za dva meseca hujšanja) po ceni 49,99 EUR in z brezplačno dostavo. Pohitite, saj čaj SlimAll v zimskih mesecih vsako leto razprodajo.Nekaterim ljudem se večina dodatne teže nabira le okoli trebuha, ki pa je predel, kjer se ta maščoba najtežje razgradi. Prav zaradi tega smo bili navdušeni, da je tako dober rezultat imel izdelek, ki deluje lokalno – zgolj na trebuhu! BellyStop je krema, s katero lahko učvrstite svoj trebuh in se znebite odvečne maščobe.Krema BellyStop stavi na moč kofeina v kombinaciji z izvlečki vinske trte in vpliva na mikrocirkulacijo ter spodbuja krvni obtok, pospeši izločanje tekočine iz tkiva in spodbudi razgradnjo maščob.Posebnost kreme BellyStop je, da jo je preizkusilo že več kot 4000 slovenskih uporabnikov, od katerih je bilo z rezultatom zadovoljnih kar 96,51 %!): S kremo sem zelo zadovoljna. Uporabljam že drugo in vidim razliko. Nanašam si jo zjutraj in zvečer. Obseg mojega pasu je manjši, pa nisem na nikakršni dieti. Upam, da bo šlo tako še naprej.Prvih 14 dni uporabe najpogosteje ni vidnih sprememb, zato nekateri uporabniki obupajo nad uporabo, še preden izkoristijo prvo kremo do konca. Kremo BellyStop lahko dobite z naročilom na uradni spletni strani na TEM NASLOVU ali z obrazcem na koncu tega članka. Cena enega pakiranja je 29,99 EUR, trenutno pa v akciji dobite brezplačno dostavo za vsa naročila, pri naročilu dveh krem po ceni 49,99 EUR pa prejmete tretjo kremo brezplačno. Če imate več kot 3 cm odvečne maščobe, je najbolj smiselno, da naročite akcijo 2 + 1 gratis in nanašate kremo s krožnimi gibi na trebuh zjutraj in zvečer.Kljub temu da smo na lestvico že uvrstili kremo BellyStop, nismo mogli spregledati izdelka, v katerega so zaljubljeni fitnesarji: 6-pack Power . Ta v primerjavi z BellyStopom deluje predvsem za poudarjanje trebušnih mišic. In prav zato gre za enega izmed najbolj popularnih izdelkov za hujšanje med moškimi uporabniki, kljub temu da je namenjen obema spoloma.Aktivne komponente bršljana v kombinaciji s kofeinom ter ekstraktom aloje pomagajo pospešiti porabo energije iz podkožja na predelu trebuha. Za dodaten učinek pa se priporoča, da se krema nanaša na predel trebuha pred vadbo, da se dodatno stimulira poraba energije.Z nanosom kreme za trebušne mišice povišate telesno temperaturo na področju, kjer jo nanesete, in s tem povzročite pospešeno znojenje, izločanje odvečne vode iz telesa, pospešite prekrvitev, nadgradite rezultate pri vadbi in tako v obdobju enega meseca končno lažje pridobite tako želene vidne trebušne mišice.: Sem eden tistih, ki vsakodnevno hodijo v fitnes in skrbijo za svoje telo. Z leti pa sem začel opažati, da imam vedno večje težave pri izoblikovanju trebušnih mišic po pavziranju (zaradi bolezni, odsotnosti ipd.). V ta namen sem začel uporabljati kremo 6-pack Power iz trgovine Loco Natura in sem resnično presenečen nad tako hitrimi rezultati. Vse pohvale!Med uporabo izdelka je treba biti fizično aktiven. Krema ne bo dosegla optimalnih rezultatov, če med uporabo ne boste izvajali vadbe za trebuh.Kremo 6-pack Power lahko dobite z naročilom na uradni spletni strani na TEM NASLOVU v slovenski spletni trgovini Loco Natura ali z obrazcem na koncu tega članka. Cena enega pakiranja je 29,99 EUR, dostava pa je brezplačna. Večina moških uporabnikov kombinira nanos kreme skupaj s povečanjem telesne aktivnosti, da dodatno stimulirajo porabo energije, najbolj popularen paket pa je paket treh krem za 49,99 EUR (44 % popusta).Večina izdelkov, ki smo jih testirali za sestavo te lestvice, je v obliki kreme ali prehranskih dodatkov. Toda obstaja tudi še bolj enostaven način, ki spodbudi hujšanje, in to je uporaba obližev. Ta je v zadnjem letu postala izredno popularna metoda, saj omogoča enostavno aplikacijo in brezskrbnost, saj si samo namestimo obliž in odmislimo vse drugo – enako kot z nikotinskimi obliži, ki so verjetno najbolj znani. Prav zaradi te preprostosti in efektivnosti smo umestili na našo lestvico tudi trenutno najbolj učinkovite obliže za hujšanje na trgu.Obliž Hoodia+ vsebuje dobro znano zelišče Hoodia Gordonii, ki se že stoletja uporablja za zmanjševanje apetita. Hoodia Gordonii izvira iz Južne Afrike in pomaga zavirati apetit, hkrati pa vsebuje tudi gvarano, da uravnava raven energije.Obliži Hoodia+ so nova metoda zaviranja apetita, pri kateri znanstveni dokazi dokazujejo učinkovitost transdermalnega uravnavanja telesne teže. Učinek na apetit se pokaže že v prvih 24 urah od namestitve obliža na telo, učinek hujšanja pa nastopi že med uporabo prvega pakiranja (30 obližev).Obliže uporabljam že od novega leta, ker sem si zadala, da bom shujšala. Evo, do danes sem izgubila že 6 kg, lepo jih kombiniram z lahko vadbo in res pomaga, nimam več toliko potrebe po hrani. Najboljše mi je to, da sem se znebila te nore odvisnosti od sladkorja.Absorbiranje preko kože je najpočasnejše absorbiranje, zato se prvi rezultati glede hujšanja opazijo šele po 3–4 tednih uporabe. Nekateri uporabniki so alergični na obliže ali lepilo, zato pri nošenju opazijo rdeče madeže na koži.Obliže Hoodia+ lahko dobite z naročilom po telefonu 07 600 3005. Cena enega pakiranja je 19,99 EUR, kar je posebno ugodna cena za bralce Slovenskih novic, ker dobavitelj želi predstaviti izdelek tudi na slovenskem trgu. V enem pakiranju je 30 obližev, kar zadostuje za en mesec uporabe. Zaradi preprostosti uporabe smo opazili izredno veliko navdušenih komentarjev tako uporabnic kot uporabnikov.Mag. Tamara Čander za konec svetuje, da se po lastnem premisleku odločite za tisto metodo in izdelek za hujšanje, ki ustreza vaši dnevni rutini, ciljem in predvsem tipu maščobne obloge.Vse izdelke lahko najbolj enostavno naročite tudi s spodnjim obrazcem ter si zagotovite že omenjene akcije:Naročnik oglasne vsebine je DTM natura