Pet idej, kam z otroki med počitnicami

Velenjska plaža je vsako leto zelo obiskana. FOTO: Špela Kuralt

Vas zanima letovanje?

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi. Po težkem šolskem letu, ki ga je že drugo leto zaznamovala epidemija covida-19, bodo čez poletje pozabili na šolo in se prepustili brezskrbnosti. Zadnji šolski dan bodo ljubljanski dijaki obeležili z dogodkom na Kongresnem trgu.Letos so številne organizacije znova pripravile raznovrstne počitniške aktivnosti z raznovrstnimi ustvarjalnimi delavnicami, počitniškimi izleti in drugimi dogodki. V Ljubljani pripravili pet počitniških tednov, ki se bodo izvajali v delavnici na Mencingerjevi ulici 7 v Ljubljani. Počitniški teden je petdnevna delavnica v šolskih poletnih počitnicah, na kateri otroci raziskujejo svet tehnologije in inženirstva v skozi z neko drugačno, navadno ne preveč tehnično tematiko.Za mlade ljubitelje narave, živali in ustvarjanja med poletnimi počitnicami v Naklem organizirajo dopoldansko konjičkovo delavnico in popoldansko kuharsko-slaščičarsko delavnico. Na območju Novega mesta pa organizirajo delavnice Ciciban in robotek . Gre za enotedenske delavnice, ki jih izvajajo med počitnicami. Delavnice približajo otrokom robotiko in sodobne tehnologije na zabaven način. Počitniški program na Pohorju pa vključuje naravoslovne in športne vsebine, kot so delavnice v naravi, raziskovanje gozdnih prebivalcev, plezanje, orientacijski tek, piknik ob tabornem ognju, pohodništvo … ter malico in kosilo.V teh vročih dneh lahko z otroki odpravite na katero od naravnih kopališč po Sloveniji. Priljubljeni za poletno kopanje sta največji slovenski jezeri, Blejsko in Bohinjsko. Zanimiva sta tudi Velenjsko jezero in Vodni park Radlje ob Dravi, edini biološki bazen v Sloveniji. Prijetno svežino boste našli v reki Nadiži, ki je ena najtoplejših alpskih rek. Najprimernejša za kopanje je Kolpa, ta velja za najčistejšo reko v Sloveniji.V ZPM Maribor se Počitnice s prijatelji začnejo že v petek z naravoslovnimi delavnicami v Mestnem parku in odhodom prve skupine otrok na obmorsko letovanje. S počitniškim varstvom, brezplačnimi počitniškimi dejavnostmi v Domu ustvarjalnosti mladih pa začnejo v ponedeljek. Med drugim bodo organizirali celodnevni izlet na učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer bodo mladi doživeli tesen stik z naravo in začutili pomen povezanosti z njo.Tudi letošnje poletje bo ZPM Ljubljana Moste-Polje popeljala otroke na letovanje v Zambratijo, sicer z manjšimi prilagoditvami nekaterih aktivnosti. Vsak otrok bo moral na odhod prinesti podpisano izjavo o zdravstvenem stanju in na avtobusu nositi masko. Tudi v domu bodo poostrili higienske ukrepe pri osebju in druženju z 'zunanjim svetom', so zapisali na svoji spletni strani.Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 191.000 učencem in 74.000 dijakov. V šolske klopi se bodo šolarji vrnili septembra.