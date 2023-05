400 kilogramov težkega mladega bika s pomočjo helikopterja rešili iz tolmuna (VIDEO)

V naselju Divača v občini Železniki je v petek mlad bik ponoči, potem ko naj bi stepel z drugim bikom, podrl ogrado in odšel na potep. Na poti mu je zdrsnilo in padel je v tolmun.

Lastnik ga je zjutraj našel in poklical na pomoč. Center za obveščanje Kranj je aktiviral GRS Škofja Loka, ki so se nemudoma odzvali na pomoč.

Izmučenega in podhlajenega mladega bika so gorski reševalci s pomočjo vrvne tehnike potegnili na suho in preprečili še hujše podhladitev in ga s tem ohranili pri življenju. To ni bila lahka naloga, saj mladi bikec po besedah lastnika tehta več kot 400 kilogramov.

Srečko

Ko se je vreme izboljšalo, so aktivirali helikopter Slovenske vojske in s seboj pripeljal posebno oprt za reševanje velikih živali. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so mlademu biku namestili oprt in ga pripravili za dvig s helikopterjem, je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na družbenih omrežjih.

Posadka helikopterja je bila počasi dvignila iz grape na bližnjo pot, odkoder ga je lastnik s traktorjem odpeljal na varno v domači hlev. Bikec, ki je po uspešni akciji dobil nov nadimek, in sicer Srečko, bo verjetno potreboval kakšen dan ali dva, da si opomore.