4 top lokacije v okolici Zadra

Zadar z okolico ima vse, kar potrebujete, ne glede na to, ali ste ljubitelji zgodovine in kulture, planinci, kolesarji, jadralci ali gurmani. Reci DA! počitnicam v Zadrski regiji!

Med gorami in morjem, blizu in vendar dovolj daleč, da je skorajda eksotično, prav sredi hrvaškega Jadrana leži Zadar, sodobno mesto z bogato zgodovino. Zadar, znan po svojih antičnih najdiščih, pristnih dalmatinskih konobah in vrhunskih restavracijah, kamnitih ulicah in sodobnih umetniških inštalacijah, kot sta Morske orgle in Pozdrav soncu, ponuja vse, kar potrebujete za prijetne počitnice ali življenje. Po mnenju mnogih pa ima tudi najlepši sončni zahod na svetu. Z največjo koncentracijo butičnih hotelov, družinskih in luksuznih letovišč je Zadar resnično turistično središče regije.

