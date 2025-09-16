36. Pikin festival: premaknila je svet na bolje in pomahala v slovo (FOTO)

Združeni organizatorji Festivala Velenje ter Zveze prijateljev mladine Šaleške doline so znova poskrbeli za enega nepozabnih dogodkov letošnjega poletja, že 36. Pikin festival, ki se je končal v veličastnem vzdušju, s koncertom skupine Zmelkoow in podelitvijo najvišjih festivalskih priznanj zlate pike.

Z naslovom Pika premika je prireditev združila ustvarjalne in interaktivne, kulturno-vzgojne, gibalne ter izobraževalne vsebine za otroke in nikoli zares odrasle ljudi iz vse Slovenije.

Pika Nogavička je razdelila zlate pike 2025. FOTO: Ksenija Mikor

Nika Prevc si s Piko deli mnogo lastnosti, vrednih posnemanja, in je zgled mnogo mladim. FOTO: Jože Suhadolnik

»Naša prizadevanja je podprla tudi letošnja častna pokroviteljica festivala, izjemna mlada športnica Nika Prevc, ki s Piko deli mnogo lastnosti, vrednih posnemanja, in je zgled mnogo mladim ter navdušuje množice ljubiteljev smučarskih skokov in poletov,« je bilo slišati ob razglasitvi osebnosti 36. Pikinega festivala.

»Z velikim veseljem in častjo sem letos prevzela vlogo ambasadorke Pikinega festivala. Pika Nogavička je že od nekdaj simbol poguma, domišljije in neustrašnosti – lastnosti, ki jih tudi sama cenim in jih skušam živeti tako na skakalnici kot v vsakdanjem življenju,« je zbrane nagovorila Prevčeva.

Mladi glasbeniki FOTO: Jože Miklavc

Iz kraja Škale in Glinškove štale FOTO: Jože Miklavc

»V svetu smučarskih skokov sem se naučila, da je za vsak polet potrebna ne le fizična pripravljenost, temveč tudi pogum, vera vase in kanček norčavosti – prav takšne, kot jo ima Pika. Vsak skok je zgodba zase, polna izzivov in pričakovanj, a tudi veselja in svobode. Naj vas letošnji festival navdihne, da boste sanjali velike sanje, se podali na svoje pustolovščine in verjeli v svojo edinstvenost – tako kot Pika.«

Pika je odjezdila za leto dni. FOTO: Alja Miklavc

Več kot le Pikine mravljice FOTO: Vojka Miklavc

Na množici delavnic, raznovrstnih predstavah in v doživljajskih kotičkih so se teden dni lahko zabavale številne družine in šolske skupine iz vse Slovenije, ki jih ni zmotil niti osvežilni dež. Festival se je sklenil s presežki in Pikino zaobljubo, da bo vztrajala v premikanju sveta na bolje in se še naprej borila za resnico, pravico in tiste ljudi, ki so potrebni pomoči ter zabave. To ji je uspelo že v Šaleški dolini, tudi ob izdatni pomoči župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, zato mu je po tednu vrnila župansko lento in oblast. Zagotovil ji je namreč, da bo nadaljeval njeno plemenito poslanstvo in premike v dobro vseh občanov, da, še zlasti najmlajših.

Pika Nogavička in gusar Val FOTO: Ksenija Mikor

Plesale in plesale so. FOTO: Alja Miklavc

Več kot 100 delavnic

V sedmih festivalskih dneh se je na treh osrednjih prizoriščih, na Titovem trgu, na Pikinem mestnem otroškem igrišču in v Rdeči dvorani, zvrstilo več kot 100 dogodkov, otroci in mentorji so ustvarjali v več kot 100 delavnicah in na več kot 50 izvirnih interaktivnih motoričnih točkah ter raziskovalno-poučnih poligonih, kjer so lahko obiskovalci spoznavali zanimive tematike: Pika premika zidove, Mali kotiček velikih misli, Premik v naravo ... Množično so bili obiskani Pikine športne točke in igrišča. Vabili so Gusarska telovadnica, Pikina počivalnica v sodelovanju s švedsko ambasado, Pikina promenada okusov, umetniška tržnica in Pikin sejem.

Zbirali so denar za nedavno zgorelo hišo v Velenju, v kateri so prebivale tri mlade družine. FOTO: Jože Miklavc

Za vsak polet je potreben tudi kanček norčavosti!

Med Indijanci je lepo. FOTO: Alja Miklavc

Živahno in glasno je bilo v Galeriji Velenje, Domu kulture in Glasbeni šoli Velenje, kjer se je zvrstilo več igranih, lutkovnih in plesnih predstav profesionalnih in ljubiteljskih gledališč, ki so jih obiskale organizirane šolske skupine iz različnih krajev Slovenije. Pri organizaciji in izvedbi je sodelovalo kar 180 študentk in študentov, skupaj pa prek 300 oseb pod vodstvom ene in edine direktorice Barbare Pokorny ter njenih najožjih strokovnih sodelavk in sodelavcev.

Potekali so tudi Pikini natečaji: likovni Pika premika, fotografski Pika premika zidove in literarni natečaj Ustvari knjižno naslovnico, pa Pikina jadralna regata, gasilsko tekmovanje pionirk in pionirjev za zlato piko, Večer prijateljstva, podelitev Pikine bralne značke, županov sprejem prvošolcev, Pikin kino in tako naprej.

Podelila zlate pike

Še vedno traja dobrodelna akcija Pika pomaga – Malo dobro delo prekosi velike besede. Zbrana finančna sredstva pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in med samim festivalom bodo tokrat namenili otrokom velenjskih družin Sevčnikar, ki jim je požar pred kratkim uničil skupni dom in vse imetje.

V mestni blagajni nista pustila nobenega cekina več.

S Piko ostajamo mladi: Pavle Silan, pravičnik Velenjske tretje scene FOTO: Jože Miklavc

Med pofestivalskimi dogodki naj omenimo še Pikin planinski pohod (ki bo v nedeljo, 21. septembra) in 22. mini festival otroških plesnih skupin Pika miga 2025, ki bo 4. in 5. oktobra v soorganizaciji JSKD RS – OI Velenje. Pika je na slovesnosti ob koncu 36. festivala podelila najvišja priznanja – zlate pike. Z njimi je nagradila najbolj prepričljiva likovna, literarna in fotografska dela, zmagovalce Pikinega gasilskega tekmovanja in regate ter najboljšo igralko oziroma igralca in predstavo na Pikinem odru.

Pika Nogavička in Gusar Val sta županu vrnila tudi mestno blagajno, v kateri pa nista pustila nobenega cekina več, saj sta jih v skladu z letošnjim geslom malo premikala. Župan se je Piki in organizatorjem festivala zahvalil za čudovite dni in poudaril, da bo Velenje po njihovi zaslugi še naprej vedno boljše, lepše, »vsi pa se bomo imeli še rajši«!