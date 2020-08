Slovenski turizem v številkah: najprej hud udarec, sledil je preobrat

Tretjino prenočitev tujih turistov so ustvarili nemški turisti

Tuji turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (več kot 98.000 prenočitev), Bled, Bovec, Ljubljana in Bohinj.

Največ nočitev ob morju

MOčNIK BLAž Bovec z okolico je zelo popularen. FOTO: Močnik Blaž

Julija se je stanje v slovenskem turizmu, ki ga je močno prizadela epidemija covida-19, vendarle obrnilo. Število turističnih prihodov in prenočitev je glede na predhodne letošnje mesece poskočilo, in sicer predvsem na račun domačih gostov. Teh je bilo v sedmem letošnjem mesecu za 176 odstotkov več kot v tem mesecu lani, kažejo statistični podatki.Od tujih turistov so v juliju 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (33 % ali skoraj 223.000 prenočitev); sledili so turisti iz Nizozemske in Avstrije (oboji 9 %), Češke (8 %) in Madžarske (7 %).Domači turisti so v juliju 2020 v obmorskih občinah ustvarili skoraj 444.000 prenočitev (32 % vseh prenočitev domačih turistov). Največ turističnih prenočitev je bilo v juliju 2020 sicer zabeleženih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (nekaj več kot 729.000 ali 35 % vseh turističnih prenočitev), sledile so obmorske občine (29 %) in zdraviliške občine (20 %).Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (skoraj 232.000 prenočitev ali 163 % več kot v juliju 2019), Izola (60 % več kot v juliju 2019), Kranjska Gora (223 % več), Bohinj (245 % več) in Brežice (102 % več).Tretjina vseh prenočitev turistov je bilo ustvarjenih v hotelihV hotelih je bilo v juliju 2020 zabeleženih 620.000 prenočitev (30 % vseh turističnih prenočitev), sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (27 % vseh prenočitev) ter kampi (22 % vseh prenočitev). Do konca julija 2020 za 48 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega letaOd začetka januarja do konca julija 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 1,6 milijona prihodov turistov, kar je 54 % manj kot v istem obdobju 2019 in skoraj 4,6 milijona njihovih prenočitev. Domači turisti so od začetka januarja do konca julija ustvarili 5 %manj prihodov in 2 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani, tuji turisti pa 71 % manj prihodov in 68 % manj prenočitev.Čeprav je bila poletna sezona v številnih destinacijah solidna, pa je slovenski turizem v letošnjem letu zaradi covida-19, ko so bili turistični obrati več tednov povsem zaprti, utrpel velik udarec. Od začetka januarja do konca julija je bilo tako v Sloveniji zabeleženih skoraj 1,6 milijona prihodov turistov, kar je 54 odstotkov manj kot v istem obdobju 2019, in skoraj 4,6 milijona njihovih prenočitev oz. 48 odstotkov manj.