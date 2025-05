31. Šentjurski sejem kot spomin na drugi kmečki upor (FOTO)

Zadnja aprilska nedelja, ki se je tokrat ujemala s praznovanjem dneva upora proti okupatorju, je v Taboru v Savinjski dolini potekala v znamenju 31. Šentjurskega sejma, ki je tudi najmnožičnejša prireditev v sklopu občinskega praznika. S tem se poklonijo spominu na drugi slovenski kmečki upor, ki se je začel leta 1635 na gradu Ojstrica, kjer so dobri dve stoletji prej utopili Veroniko Deseniško, konec aprila pa goduje tudi sv. Jurij, farni zavetnik tamkajšnje župnijske cerkve.

Za uvod je tradicionalno poskrbela maša, sledila je parada, na kateri so se predstavili konjeniki KD Mustang Gomilsko z Žovneško konjenico, hmeljske starešine s princeso, gasilska in ostala društva Občine Tabor, ljubitelji starodobnih motorjev in avtomobilov ter številni traktorji članov Steyr kluba Savinjska dolina.

Župan s soprogo in zelenim Jurijem

Kot gostje so tokrat sodelovali tudi Motničani.

Parado je bogatila tudi glasba taborskih in drugih harmonikarjev, ki so popestrili uradno odprtje sejma po končani paradi, ko je zbrane nagovoril župan Marko Semprimožnik.

Izrazil je veselje in zadovoljstvo, da se tradicija sejma tako uspešno nadaljuje. Vsem se je zahvalil za sodelovanje, posebno zahvalo pa je izrekel gasilcem in tistim, ki pripomorejo, da je prireditev vsako leto tako uspešna.

Starodobniki so vedno zraven.

Sejma in parade se že vrsto let udeležujejo člani Steyr kluba SSD.

Gozdarji sekali

Dogajanje se je nato preneslo pod veliki šotor, kjer so se občinstvu predstavili mladi talenti Občine Tabor, sejem pa je navdušil predvsem s ponudbo tekstila, obutve, manj pa tiste prave domače obrti. Zvrstilo se je več spremljevalnih dogodkov in razstav, med drugim prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet, razstava ročnih del in razne obrti, starodobnih motorjev, lesenih miniatur …

Članice podeželskih žena in deklet Občine Tabor ob dobrotah, ki so jih napekle.

Del razstave slaščičarskih mojstrovin, ki so bile na ogled le dobri dve uri, nato pa razprodane.

Obiskovalci so si nedaleč stran od šotora lahko ogledali sekaško tekmovanje Društva lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline ter se seznanili s posebnim gasilskim vozilom GZ Žalec.

V taborski občini gasilskega podmladka ne manjka.

Pod šotorom pa se je prava zabava začela po 13. uri in se nadaljevala vse do poznih večernih ur. Za veselo vzdušje in ples sta skrbela ansambla Namig in Potepini, za hrano in pijačo pa številne članice in člani PGD Loke, ki je bilo po krožnem sistemu treh gasilskih društev, ki delujejo v občini, letos na vrsti za organizacijo sejemske veselice.