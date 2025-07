307 umetnikov iz 34 držav v vasici Voglje ustvarilo umetniško zgodbo

Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje, ki se ga umetniki lahko udeležijo zgolj na povabilo dvakrat v življenju, je v Vogljah pri Šenčurju, v Ateljeju keramike in lončarstva Barbe Štembergar Zupan v ustvarjalnem duhu dvajsetih let združil že 307 umetnikov iz štiriintridesetih držav. Slovesna otvoritev 20. Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje 2025 in predstavitev umetnikov sta v začetku julija potekali v Blagnetovi hiši v Šenčurju, festival pa do sredine julija. Otvoritev razstave je načrtovana za jesen. 307 umetnikov so gostili v 20 letih. Maria Geszler Grazul iz Madžar...