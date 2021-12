300 steklenic penine bo zorelo v Savi (FOTO)

Tradicijo potopa penine v reko Savo, kjer pustijo steklenice zoreti nekaj mesecev, so v Radečah kljub epidemiji nadaljevali. Lani so penino potopili, a brez navzočnosti gostov, letos so jih nekaj vendarle povabili, vsi so morali upoštevati pogoj PCT. V reko Savo so letos potopili novih 300 steklenic penečega se vina, ki ga v svoji Vinski kleti Mastnak v Orešju pri Sevnici žlahtni priznani enolog Zdravko Mastnak.

Zdravku Mastnaku, direktorju Vinske kleti Mastnak, se je porodila ideja, da bi njegova penina lahko zorela v najdaljši slovanski reki Savi.

Slednji je dal pred devetimi leti pobudo takratnemu županu Radeč, sedanjemu poslancu v državnem zboru Matjažu Hanu, da bi steklenice penine potopili v Savo ravno v Radečah. Hanu se je zdela ta ideja imenitna in v minulih devetih letih z izjemo lani, ko smo bili sredi epidemije, so se dan pred božičem, ki je postal tradicionalen za ta dogodek, na obrežju Save vselej zbrali številni zanimivi gostje. Med njimi so bili politiki, veleposlaniki, poslanci, nekdanji in aktualni ministri, gospodarstveniki in župani sosednjih občin.

A dogodek niti letos žal ni bil tak, kot smo ga bili vajeni prvih sedem let, ko je bilo v ospredju druženje, tudi različno mislečih politikov. Ob reki Savi, najdaljši slovanski reki, ki je v zgodovini mnogokrat razdvajala, pa je bilo letos vendarle čutiti več optimizma, četudi se je zbrala le peščica domačinov in tistih, ki so za ta dogodek najbolj zaslužni.

Protokolarno darilo

Kot je poudaril enolog in direktor vinske kleti Mastnak, je potop, ki ga je na črno-belih tipkah z glasbo popestrila domačinka, pianistka Nina Mole, posvetil le enemu cilju: zdravju. Trdnega zdravja je vsem zaželel poslanec Matjaž Han, da bi si vsi želeli, da bi se že drugo leto spet družili tako, kot smo bili vajeni pred leti, pa je dejal radeški župan Tomaž Režun.

Nekaj redkih gostov je bilo navzočih na slovesnem dogodku.

»Zelo rad bi rekel, da bo že drugo leto vse po starem, a se žal ne smemo slepiti, saj ne bo, čeprav si tega neizmerno želimo. Upanje pa seveda ostaja,« je dejal Režun. Vsi omenjeni so nove steklenice penine v Savo potopili v družbi Boruta Florjančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije. Penina valvasor savus je sicer pridelana iz vina sort chardonnay in laški rizling, v vodo pa jo potopijo z dvigalom.

9 let že gojijo tradicijo.

V njej nato nekaj mesecev zori na konstantni temperaturi 14 stopinj Celzija. Ko steklenice dvignejo, poskušajo na njih ohraniti vse, kar reka v času zorenja nanese nanje, od mulja do drugih naplavin. V Savi zorjena penina ima zato poseben okus. Nekaj tovrstnih steklenic v Vinski kleti Mastnak zapakirajo v lično embalažo in jih namenijo za protokolarna darila.

Takole so v Radečah že deveto leto zapored potopili penino v reko Savo. Fotografije: Mojca Marot