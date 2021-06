30 let iskanja popolnosti

V svetu motociklizma imajo velik ugled. FOTO: arhiv Akrapovič

Bogata (dirkaška) zgodovina

Sodobna dvorana za varjenje FOTO: arhiv Akrapovič

Več kot 140 naslovov

Po motociklih so se lotili tudi avtomobilov. FOTO: arhiv Akrapovič

je bil motociklistični dirkač, ki je že med dirkaško kariero predeloval motocikle, da bi bili ti še hitrejši. Njegov odnos do tehnike, do nenehnega izpopolnjevanja komponent motocikla, ga je pripeljal do odločitve, da iz strasti ustanovi podjetje in prihodnost začrta v smeri razvoja zmogljivih izpušnih sistemov. Prav izpušni sistemi so bili področje, na katerem je Igor Akrapovič videl največjo priložnost, saj je bilo v tistem času na trgu malo konkurence, možnosti za izboljšave pa veliko. Najprej se je osredotočal na izpušne sisteme za dirkalne motocikle in s tehnološko sodobnimi izdelki izoblikoval bogato tradicijo, s tega področja pa se je hitro razširil na splošni motociklistični in pozneje še na avtomobilistični trg.Podjetje danes deluje na dveh sodobno opremljenih lokacijah s skupno več kot 1300 zaposlenimi. Na sedežu podjetja v Ivančni Gorici delujejo livarna titana, dinamometer za merjenje vzdržljivosti, na katerem motocikel upravlja robot, metalurški laboratorij, oddelek za raziskave in razvoj ter oddelek tekmovalne podpore. Celotna proizvodnja, od izdelave cevi do končne sestave izpušnih sistemov, pa poteka v veliki proizvodni hali v Črnomlju. Podjetje se je razvijalo in se zaradi čedalje večjega povpraševanja širilo v večje prostore, v katere je nameščalo najsodobnejšo tehnološko opremo za razvoj in proizvodnjo.Ves ta čas se je gradila posebna kultura, ki je temeljila na želji zaposlenih, da bi kupcem ponudili najkakovostnejše izpušne sisteme in druge izdelke. Ta predanost nenehnemu vlaganju v razvoj izdelkov in tehnologije za njihovo izdelavo je neločljivo povezana z dirkanjem, ki je pravi laboratorij za preizkušanje tehničnih in tehnoloških rešitev ter materialov.Prvo zmago na dirki za svetovno prvenstvo je z motociklom z izpušnim sistemom Akrapovič v razredu WorldSBK leta 1997 dosegel(Kawasaki), prvi naslov svetovnega prvaka, dosežen z motociklom z izpušnim sistemom slovenskega proizvajalca, pa je prišel leta 2000, ko je v WorldSBK s hondo slavil, sicer tudi ambasador znamke Akrapovič.»Spominjam se začetkov, ko sem predeloval kompletne motocikle in si z zaslužkom financiral nastope na dirkah. Zame so bile predelave skoraj tako zanimive kot samo dirkanje, zato je bilo nekako naravno, da sem kupil stroj za krivljenje cevi, in vse skupaj se je začelo. Lahko rečem, da s ponosom gledam na tri desetletja razvoja podjetja, še zlasti na dirkaško zgodovino, saj so dirke najtežji preizkus za izdelek,« pravi Igor Akrapovič.Do današnjega dne je podjetje skupaj z dirkaškimi partnerji v različnih kategorijah dirk za svetovno prvenstvo osvojilo 140 naslovov svetovnih prvakov ter številne zmage v razredih FIM MotoGP, FIM WorldSBK, FIM MXGP in FIA WEC, DTM ter na znamenitih dirkah Isle of Man TT, 24 ur Nürburgringa, 24 ur Le Mansa, 24 ur Daytone, reliju Dakar in mnogih drugih.Pozornost do detajlov in želja po izdelovanju najboljših izdelkov tudi za običajne kupce pa sta podjetju prinesli veliko nagrad in priznanj. Med pomembnejšimi je štirinajst nagrad Red Dot v zadnjih osmih letih, med katerimi je tudi nagrada Red Dot: Best of the Best v kategoriji produktnega oblikovanja, ki jo je podjetje leta 2014 prejelo za izpušni sistem Evolution Line (Titanium) za ducati 1199 panigale.»Od začetkov do danes se vizija in kultura podjetja nista spreminjali: ves čas smo usmerjeni v razvoj popolnega izdelka, v ospredju so inovacije, raziskave in uporaba vrhunske tehnologije in najsodobnejših materialov. Razvoj in vedoželjnost nas ženeta naprej, da ves čas iščemo rešitve, kako izdelke izboljšati, kako jih nadgraditi in narediti še zanimivejše za kupce. Razvoj se nikoli ne bo končal, saj je tehniko vedno mogoče nadgraditi,« poudarja Igor Akrapovič.