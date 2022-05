3 najlepše lokacije za potapljanje na Hrvaškem

Podvodni svet so izoblikovale naravne sile ter ustvarile navpične stene in dih jemajoče jame, ki so jih porasle podvodne rastline. Raznoliki prebivalci podvodnega sveta pa so našli zatočišče v razbitinah številnih potopljenih ladij.

Za nepozabne trenutke pod vodo vam ni treba daleč, zato smo izbrali tri lokacije za potapljanje na Hrvaškem, ki vas bodo navdušile s čudovitimi podvodnimi prizori.

1. Istrski podvodni svet

Morsko dno v okolici Rovinja potapljačem začetnikom ponuja brezmejno raziskovanje plitvin med obalo in bližnjimi otočki. Navdihujejo tudi številne ladijske razbitine na morskem dnu.

Ladja Baron Gautsch, ki je potonila leta 1914, je pod zaščito hrvaškega ministrstva za kulturo in velja za eno najlepših ladijskih razbitin na Jadranu. Njen trup pod vodo kljubuje času in je lepo ohranjen, potop do nje pa lahko opravijo samo izkušeni potapljači v sodelovanju s pooblaščenim potapljaškim centrom.



Zanimiv je tudi parnik Hans Schmidt, ki je končal pod vodo leta 1943. Ladijska razbitina leži v pokončnem položaju, ovita pa je z mrežo, zato morajo biti potapljači pri potopu posebej pazljivi.



ki je končal pod vodo leta 1943. zato morajo biti potapljači pri potopu posebej pazljivi. Potapljanje na južnem delu otoka Sveti Ivan je primerno za vse vrste potapljačev in nočne potope.



Svojevrstno doživetje je potop v banjolske jame na otoku Banjole. Vhod v osrednjo jamo je na globini 5 metrov, občudovanje podvodnega sveta pa je mogoče z globinskim potapljanjem do 35 metrov.

2. Podvodni svet Dugega otoka

Dugi otok je priljubljena potapljaška destinacija zaradi kristalno čiste vode.

Kampanel je potapljaška lokacija, ki je dostopna s čolnom in primerna za izkušene potapljače zaradi močnejših tokov. Domačini mu pravijo zvonik, leži 30 metrov globoko in ima 6 metrov premera, do njega pa se potapljači spustijo po sidrni vrvi.



ki je dostopna s čolnom in Domačini mu pravijo zvonik, leži 30 metrov globoko in ima 6 metrov premera, do njega pa se potapljači spustijo po sidrni vrvi. Otoček Mežanj ob Dugem otoku je vredno obiskati zaradi spektakularne jame, v katero vstopite skozi odprtino na 12 metrih globine. Podvodni kompleks razpok navduši s steno, ki se spušča do globine 40 metrov. Za pestrost potopa poskrbi še igra svetlobe, ki podvodni svet predstavi v vsej njegovi lepoti.



ob Dugem otoku je vredno obiskati zaradi spektakularne jame, v katero vstopite skozi odprtino na 12 metrih globine. Za pestrost potopa poskrbi še igra svetlobe, ki podvodni svet predstavi v vsej njegovi lepoti. Blizu plitvega morskega dna pri otočkih Mali in Veli Lagan leži razbitina ladje Michele, ki je potonila leta 1983. Tam bodo na svoj račun prišli manj izkušeni potapljači in ljubitelji snorkljanja.

3. Iz Dubrovnika na raziskovanje morskega sveta

Kulturno in zgodovinsko bogat Dubrovnik je lahko izhodišče za raziskovanje podvodnega sveta.

Južna stran otoka Koločec ponuja zanimivo raziskovanje morskih globin Bezdan, kjer so pod vodo oblikovani številni prehodi, odprtine in jame.



Mala Afrika leži pri polotoku Lapad, med celino in otokom Greben. Potop do globine 40 metrov ponuja ogled jame z ostanki amfor, ki pričajo o številnih ladijskih razbitinah.



ki pričajo o številnih ladijskih razbitinah. Ostanki potopljene ladje Taranto od leta 1943 ležijo pri otočku Grebeni. Potapljači si na globini 22 metrov lahko ogledajo dobro ohranjeno zgornjo palubo. Največja globina potopa je 53 metrov, prelomljena ladja pa je kot vsi kovinski ostanki v morju bogato poraščena.



od leta 1943 ležijo pri otočku Grebeni. Potapljači si na globini 22 metrov lahko ogledajo dobro ohranjeno zgornjo palubo. Največja globina potopa je 53 metrov, prelomljena ladja pa je kot vsi kovinski ostanki v morju bogato poraščena. Otoček Mrkanac pred pristaniščem Cavtat je vredno obiskati zaradi njegovega podvodnega bogastva. Na morski steni se je razvilo sožitje podvodnega sveta zaradi tokov, ki jih prinaša iz Sredozemlja. Stene so pisano okrašene s podvodnim rastlinjem, v katerem so zatočišče našle številne ribe in druge vodne živali.

S potapljaško opremo v globinah morja FOTO: pixabay.com

Poskrbite za varnost pod vodo

Kakšno potapljaško opremo potrebujemo, da bo raziskovanje podvodnih lepot vedno pravi užitek?

Vse se začne s primerno potapljaško masko

Kakovostna potapljaška maska je obvezna, da bo vsako podvodno doživetje zares vrhunsko. Zaradi leč iz kaljenega stekla potapljaška maska poskrbi za odlično vidljivost pod vodo. Pomembno pa je zlasti dobro prileganje nosu in obrazu, za kar poskrbita silikonska guma in elastični trak.

Dobra potapljaška maska prepreči dotok vode v notranjost maske ter skrbi za varen in brezskrben potop ne glede na izbrano globino. Seveda je treba poudariti, da potapljaške maske nimajo enakih lastnosti kot maske za snorkljanje, zato preverite, kaj je treba upoštevati pri nakupu maske za potapljanje.

Za popolno sproščenost pod vodo lahko poskrbi tudi celoobrazna maska za potapljanje, s katero brez posebnega napora vstopimo v čudovit podvodni svet, zaradi širokega panoramskega vidnega polja pa se lahko vanj popolnoma vživimo. Potapljačem začetnikom za rekreativno plavanje svetujemo priročen komplet dihal za potapljanje, ki vključuje tudi plavutke.

Potapljaška maska poskrbi za vrhunsko doživetje. FOTO: pixabay.com

Plavutke in druga oprema

Udobne plavutke bodo poskrbele za hitro in učinkovito potapljanje če bodo primerno prilagodljive in prave hidrodinamične oblike.

Plavutke s polnim stopalom so primernejše za snorkljanje.



Resnim potapljačem za raziskovanje morskega dna priporočamo plavutke z odprto peto s paščkom, ki jih je mogoče kombinirati s potapljaškimi čevlji iz neoprena za resnejše potope. V tem primeru je potrebna tudi obleka za potapljanje iz neoprena.



Za varnost naj poskrbi boja z vgrajeno zastavico, ki na morski gladini plovila opozarja na prisotnost potapljača.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis