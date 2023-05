V zadnjih dneh je na širšem območju Halbenraina (Obrajna), nedaleč od Bad Radkersburga, ki ga le Mura loči od Apaške doline in s tem Slovenije, potekala že 29. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure 2023, ki je v privlačno štajersko pokrajino pritegnila pet likovnih umetnikov iz Slovenije in štiri iz Avstrije. Po štiridnevnem ustvarjanju je vseh devet mojstrov dela skupaj postavilo na ogled, razstavo pa so slovesno odprli v Kongresnem centru Zehnerhaus v Bad Radkersburgu.

Čopiči zbrišejo razlike

Idejni oče kolonije in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je nadvse zadovoljen, da umetniki iz obeh držav dobro sodelujejo prav na pobudo pomurskih sejmarjev okraja Bad Radkersburg: ustvarjajo namreč na razpisani tematiki Vinogradi obeh bregov Mure in Vtisi življenjskega prostora ob Muri, pozneje pa umetnine prinesejo v razstavne galerije. Ob tem je Erjavec, podobno kot župan Bad Radkersburga Karl Lautner in okrajna glavarka Südoststeiermark (Jugovzhodna Štajerska) Elke Schunter Angerer, poudaril, da čopiči zbrišejo vse razlike in morebitne prepreke med sosedi na obeh bregovih reke Mure, tudi jezične. Vsi trije govorniki so se zahvalili umetnikom ter prijateljem z drugega brega reke Mure za dolgoletno odlično sodelovanje, prvi mož Pomurskega sejma pa se je še posebno zahvalil vsem ustvarjalcem čudovitih umetnin, ki so zdaj razstavljene v Bad Radkersburgu, avgusta pa se bodo preselile na sejmišče v Gornji Radgoni, kjer pričakujejo več kot 100.000 občudovalcev. Na odprtju razstave, ki se ga je udeležila tudi radgonska županja Urška Mauko Tuš in na katerem je vsak avtor predstavil po dve umetnini, tretjo pa je podaril organizatorjem za dobrodelno dražbo, sta med drugimi navzoče pozdravila vodja slovenskih slikarjev Dana Štrucelj in vodja avstrijskih Gerhard Guttmann ter predstavila potek letošnje kolonije.

Letos so v koloniji sodelovali avstrijski umetniki Gerhard Guttmann, Edith Keckeis, Heidemarie Leeb in Christa Nickl-Wlodkowski, med slovenskimi pa so se izkazali Felix Frühauf - Sreč iz Dravograda, Ivo Kolar iz Velenja, Danila Krpič iz Černelavcev, Zdravko Dolinšek iz Radencev in Dana Štrucelj iz Gornje Radgone, tudi predsednica domačega likovnega društva. Oba koordinatorja, Guttmann in Štrucljeva, sta ob odprtju izrazila hvaležnost, da so lahko ustvarjali v čudoviti pokrajini ob Muri.

1994. leta se je porodila zamisel v znak dobrega čezmejnega sodelovanja.

Zamisel o slikarski koloniji se je sicer porodila leta 1994 v znak dobrega čezmejnega sodelovanja Pomurskega sejma v Gornji Radgoni in takratnega okrajnega glavarstva v Bad Radkersburgu. K uspešni uresničitvi in zdaj že uspešni tradiciji je pripomoglo odlično sodelovanje direktorja Pomurskega sejma Erjavca in takratnega okrajnega glavarja Bad Radkersburga Konrada Kranicha, kolonija pa se je zgledno nadaljevala tudi z okrajnim glavarjem Alexandrom Majcnom, ki se je lani upokojil. Za tradicijo, po zaslugi katere smo bogatejši že za več sto umetnin, se torej ne gre bati, prihodnja slikarska kolonija, že jubilejna 30., pa bo na slovenski strani Mure.

Z leve: Janez Erjavec, Elke Schunter Angerer, Karl Lautner, Gerhard Guttmann in Dana Štrucelj so ponosni, da kolonija povezuje ljudi iz dveh držav.

Dana Štrucelj, predsednica LD Gornja Radgona, že nekaj let vodi slovensko zasedbo na koloniji.