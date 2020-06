24 ur veslali za en evro na kilometer (FOTO)

Dejan Javornik Najvztrajnejša Eva Ferjan ni mogla doumeti, da je za sabo pustila kar 165 rečnih kilometrov. FOTO: Dejan Javornik

En evro na kilometer

Dejan Javornik Anton Pregelj in Andrej Jelec sta čestitala Bojanu Lenartu, ki je noč preživel na vodi. FOTO: Dejan Javornik.

3960 kilometrov je prineslo prav toliko evrov!

Štel je vsak preveslan kilometer in vsak udeleženec. FOTO: Dejan Javornik

Dejan Javornik Zgoščen rečni promet je bil prava paša za oči. FOTO: Dejan Javornik

osebni arhiv Za dober namen so za veslo prijeli tudi diplomati, z leve: Zoran Stančič, Anton Niculescu, Florence Ferrari, Nikola Papak, kanuist Luka Božič, kajakašica Eva Terčelj, Anton Pregelj, Marius Cristea, Pellumb Qazimi. FOTO: Osebni Arhiv

Poletni utrip naše metropole je letos nekoliko drugačen, trume turistov se namreč ne gnetejo z domačini in ne polnijo ljubljanskih ulic, trgov in tudi ladjic, ki plujejo gor in dol po reki skozi središče. A v noči na soboto, natanko 24 ur, se je na Ljubljanici neobičajno živahno iskrilo. V kajakih, kanujih in na supih se je po rečni gladini pognala množica veslačev, ki so želeli pomagati. Rekordnih 190 ljudi se je udeležilo že sedmega dobrodelnega dogodka Veslajmo za dober namen, ki so ga vnovič organizirali Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca.S 24-urno akcijo veslanja so v minulih letih priskočili na pomoč že marsikomu, letos pa so usmerili pogled k družinam, ki nimajo niti za najosnovnejše, kaj šele da bi otrokom lahko omogočile počitnice. Izkupiček bo namreč šel za letovanje otrok iz socialno ogroženih skupin v letovišču Pacug na slovenski obali, ki ga upravlja društvo ZPMS Ljubljana Vič-Rudnik. Da bo kajakaško-dobrodelna zgodba zašpiljena, bo Kajakaška zveza Slovenije tem otrokom na počitnicah pripravila tudi malo šolo veslanja na morju.V petek ob 14. uri je bilo vse pripravljeno. Vsi so v nizkem startu čakali, da pomočijo vesla v vodo ter se podajo na 5,5 kilometra dolgo pot od Livade na Ljubljanici do zapornic pri Ambroževem trgu. In nazaj. Vsak tolikokrat, kot zmore. A ko so želeli oddrseti po reki, se je utrgal oblak nad prestolnico, da so se morali pred bičanjem dežja s točo poskriti v zavetje.»Za kakšno uro smo morali preložiti začetek,« je povedal, pobudnik prireditve in glava Kajakaške zveze Slovenije. Začetek je bil moker, kisel in siv, nato pa je vse steklo kot maslu. In pokazalo se je tudi sonce.»Ob rekordni udeležbi je tudi veliko ljudi, drznil bi si reči kar rekordno število, preveslalo več kot deset krogov,« je srce pelo odvetniku, predsedniku humanitarne Hiše sonce. Vsak je preveslal, kolikor je želel ali zmogel, štel pa je prav vsak kilometer. Podjetje za programsko opremo Smartis je namreč za vsak kilometer darovalo en evro. In končni seštevek je pokazal, da so skupaj preveslali 720 krogov, torej kar 3960 kilometrov!Dobrodelna druščina je bila nadvse pisana. Zaradi otrok sta se na Ljubljanico podala lanska svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodahin olimpijec, prišli so veslači z Mosta na Soči, tudi diplomatska sekcija je bila močno zastopana. »Bilo je izjemno. Dobrodelnost, druženje in šport v enem!« francoska veleposlanicani mogla skriti navdušenja, tako nad dogodkom kot doživljanjem Ljubljane z drugega zornega kota. In čeprav je bil zmagovalec vsak, ki se je dogodka udeležil, je bila najvztrajnejša v letošnji športno-humanitarni zgodbi, ki je odveslala kar 30 krogov. S tem pa ni le za štiri kroge izboljšala lanskega osebnega rekorda, ampak se je tudi izenačila z rekorderjem. »Načrt je bil, da veslam, kolikor bom zmogla,« še sama ni mogla povsem doumeti, da je v 24 urah preveslala 165 kilometrov. »Vse je v moči volje,« je dejala okoli osme jutranje ure, ko bi najraje odvrgla veslo, stopila na trdna tla in zatisnila oči. A je premagala samo sebe in nadaljevala. Podobno kot, s 27 krogi najboljši in najvztrajnejši med moškimi. »To je preizkus samega sebe,« je dejal in priznal, da nastopijo trenutki, ko bi najraje odnehal. A vse odtehtajo končno zadovoljstvo in najlepše ure na vodi sredi noči, ko Ljubljano ogrneta tišina in nočni spokoj. V tem sta Eva in Bojan enotna. Najlepše je na vodi v okrilju noči.