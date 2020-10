24-letnemu Blažu se je življenje spremenilo v sekundi (FOTO)

FOTO: Osebni arhiv

Zgodba 24-letnegavam bo priklicala solze na oči. Pred dobrim letom dni se je s prijatelji odšel skopat v reko in življenje se mu je v trenutku spremenilo. Po nesrečnem skoku si je poškodoval hrbtenico in ostal prikovan na posteljo. Preko spletne platforme se sedaj deli njegova tragična zgodba in zbira denar za potrebno opremo in nego. To se je dogajalo tistega nesrečnega avgustovskega dne:»Vsi sodelavci, ki so bili z njim, so skočili v reko iz istega mesta, Blaž pa je pri tem nesrečno zadel ob dno, sicer mehke struge reke, ter si zlomil peto vratno vretence. Medtem ko je bil pod vodo, je odprl oči, to pa je bil tudi edini del telesa, ki ga je lahko premikal. Upal je, da so njegovi sodelavci opazili nesrečo in ga bodo potegnili iz vode. Na srečo so mu takoj priskočili na pomoč in mu pomagali do plitvine. Ob njem so bili, v ledeno mrzli vodi, več kot uro, do prihoda reševalnega helikopterja. To je tudi vse, česar se Blaž z dneva nesreče spominja.«Zdravniki so mu po nesreči diagnosticirali spastično paraplegijo. Od njegove nesreče je minilo več kot leto, njegovo stanje pa se iz dneva v dan izboljšuje. Kljub temu Blaž potrebuje invalidski voziček, da ostaja mobilen ter tri osebe, ki mu nudijo osebno asistenco pri vsakdanjih opravilih. Prek spletne platforme si želi zbrati 50 tisoč evrov, ki bi mu pomagali pri bolj normalnem življenju. Sredstva bodo zbirali vse do decembra. Blaž je sicer študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.