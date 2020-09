Ekipa zaposlenih v hipermarketu

Prve kupce so zaposleni pozdravili v špalirju in jim za dobrodošlico namenili velik aplavz.

Prenovljen hipermarket Mercator Kranj Primskovo, ki ga je prvi obiskal predsednik Mercatorjeve upravez gosti, je za 300 m2 večji, nova je vsa oprema, v ponudbo pa so vključene številne novosti in predvsem več lokalnih izdelkov. Prenova je vredna 3,86 milijona evrov. Tomislav Čizmić je ob odprtju povedal: »Mercator je trgovec, ki v Slovenijo in v regijo prvi prinaša novosti in trende. Zato smo v prenovljeni hipermarket Primskovo uvedli tudi sodobno storitev M sken, v ponudbo pa še več izdelkov lokalnih dobaviteljev, saj si resnično želimo, da bi se naši kupci tu počutili udobno in še bolj domače.«Hipermarket ima zdaj 4340 m2 prodajne površine, med novostmi pa so kotiček za ročno rezanje pršuta, suši otok, ponudba posebne hrane za športnike Polleo, oddelek z mizami za kratek postanek med nakupovanjem, večji oddelki s pripravljeno hrano in moderna vinoteka. Kupci lahko uporabljajo tudi M sken in M sken Mobile, storitev, ki omogoča popolnoma samostojen nakup.Prenovljeno trgovino si je ogledal tudi župan Mestne občine Kranj, nato pa sta skupaj s predsednikom Mercatorjeve uprave ob Cesti Staneta Žagarja simbolično posadila prvo drevo drevoreda, ki bo kmalu krasil to območje. Oktobra bo tako Mercator posadil 13, Mestna občina Kranj pa še pet lipovcev, skupno 18 dreves za 18 let hipermarketa Mercator Kranj Primskovo. »Vsako dodatno drevo pomeni več zelenja, boljši zrak, bolj prijetno in kakovostno bivanje. Novi drevored sovpada s še drugimi ozelenitvami, ki jih načrtujemo v naši občini. S tem vzpostavljamo vse bolj zeleno okolje, kar je skladno tudi z novimi smernicami Evrope,« je dejal župan. Ob odprtju trgovine so na prostem spekli vola, presenetili pa so s promocijami predvsem lokalnih dobaviteljev.