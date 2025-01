»Postavljanje in pripravo jaslic smo začeli 9. decembra, gotove so bile 23. decembra, do 2. februarja pa bodo na ogled. Ker je slama okoli oltarja tako stacana, to pomeni, da pride precej ljudi,« so besede, s katerimi nas je pozdravil 75-letni Jože Pavlakovič, že od leta 1990 župnik v Starem trgu ob Kolpi. 2. februarjajih bodo pospravili. Daleč naokoli so znani po jaslicah, ki privabljajo številne od tod in drugod. Tudi na prvi dan novega leta so popoldne številni izkoristili za obisk Poljanske doline ob Kolpi in skok do Starega trga, kjer je župnik Jože zbranim razlagal o jaslicah. Brez spo...