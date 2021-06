166 Slovencev (tudi Spomenka Hribar) v obrambo slovenske demokracije

V pismu predsednikom osrednjih institucij EU je 166 slovenskih državljanov danes opozorilo, da je demokracija v Sloveniji ogrožena in pozvalo Bruselj, naj si ne zatiska oči. Prepričani so, da bi neaktivnost Evropske unije dodatno spodkopala demokratične vrednote, na katerih je bila ustanovljena, so danes sporočili iz Foruma za demokracijo.



»Podpisniki se zavedamo, da je ohranjanje demokracije v naši državi predvsem naš boj - in delujemo v skladu s tem. Smo pa tudi mnenja, da je podobno naša dolžnost in odgovornost, da vas opozorimo, da mora boj postati skupen. Vrednote, kot so demokratična načela, svoboščine, predvsem svoboda medijev, enakopravnost in spoštovanje človekovega dostojanstva in vladavine prave, so skupen evropski temelj, od katerega je odvisno naše preživetje. Zato vas pozivamo, da nam jih pomagate zaščititi,« piše v pismu, ki so ga podpisniki danes naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela.



Med drugim so podpisniki opozorili na napade vlade na vladavino prava, medije in druge ter spomnili na zaplete pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije in neizplačevanja nadomestila za javno službo Slovenski tiskovni agenciji (STA).



»Pozivamo vas k zavzetju trdnega in glasnega stališča,« so poudarili.

Po njihovem bi pretirana toleranca dogajanja v Sloveniji sprožila težavne posledice za vse. Če bo Evropska unija ostala preveč prizanesljiva, bo z nedelovanjem spodkopala točno tiste vrednote in demokratična načela, na katerih je bila ustanovljena, so prepričani.



Med 166 prvopodpisanimi so med drugim Rudi Rizman, Jernej Amon Prodnik, Spomenka Hribar, Vlado Miheljak, Boris A. Novak, Slavko Splichal in Milena Zupančič. Pismo je podprl tudi ameriški intelektualec Noam Chomsky, so še sporočili.

