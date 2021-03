16 od 39 oddelkov osnovne šole v karanteni

Po besedah poveljnika regijskega štaba CZ za Notranjsko Sandija Curka so izvedli vse potrebne ukrepe za omejevanje širjenja virusa, zato v tem trenutku ni nobene potrebe po zapiranju šole.



Kot je za javnost pojasnil Curk, je v karanteni 377 od 891 učencev učencev OŠ Srečka Kosovela v Sežani. Po besedah v. d. ravnateljice Bojane Škabar gre za posamične okužbe v teh razredih, le v nekaj primerih pa so pozneje izvedeli za novo okužbo, ki je bila potrjena že v času izolacije oddelkov. Trenutno je tako otrok s potrjeno okužbo na šoli 25. Curk pravi, da so izvedli vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, Škabarjeva pa je pojasnila, kakšen protokol imajo glede tega na šoli. Ko izvejo za potrjeno okužbo učenca, vsem staršem učencev tega oddelka pošljejo SMS-sporočilo ter jih obvestijo, da bodo učenci delo nadaljevali na daljavo. Starše tudi usmerijo k spremljanju dodatnih obvestil v e-asistentu, kjer jih obveščajo o navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), o stikih ter o nadaljnjem poteku pouka. Prav tako je starše pozvala, naj v šolo prihajajo le zdravi otroci, saj se je dogajalo, da so k pouku prihajali tudi učenci z znaki prehlada.



O morebitnih okužbah na šoli obveščajo tudi zaposlene, ti pa potem preverijo, ali so bila upoštevana vsa navodila, kot so prezračevanje, maske in medsebojna razdalja, v nasprotnem primeru pa jim svetujejo samoizolacijo. Na šoli imajo sicer 105 zaposlenih, od tega se jih je 12 cepilo proti covidu 19, 18 pa je bolezen že prebolelo. Stanje glede okužb se sicer na OŠ Srečka Kosovela umirja, so pa nekaterim oddelkom podaljšali karanteno do srede, da se okužba ne bi širila in bodo imeli učenci po vrnitvi v šolo zagotovljeno varno okolje.



Poleg tega bodo v torek dodatno testirali vse zaposlene, s čimer bodo po besedah Curka zagotovili vsaj nadzor pri pedagoških delavcih in z dodatnimi ukrepi v šoli poskušali omejiti širjenje virusa. V tem trenutku pa ni nobene potrebe po zapiranju šole, je poudaril Curk in ob tem izpostavil aktivno sodelovanje z epidemiološko službo NIJZ. V šoli bodo tako nadaljevali pouk, le v primeru velikega porasta okužb bo stroka odredila svoje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: