Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne so v Mestnem muzeju Ljubljana odprli osrednjo razstavo z naslovom 1495 dni: Ljubljana med 2. svetovno vojno. Zasnoval jo je dr. Blaž Vurnik, kustos za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana, ponuja pa poglobljen vpogled v ključne dogodke med letoma 1941 in 1945, ki so neizbrisno zaznamovali zgodovino mesta. Skozi predmete, zgodbe in bogato fotografsko gradivo odstira različne plasti vojnega vsakdana ter razkriva, kako raznolike – in pogosto nasprotujoče si – so bile izkušnje Ljubljančanov med okupacijo. Razstava bo na ogled do 12. aprila priho...