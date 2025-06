130 prebivalcev, 100 slapov in brez zdravnika — življenje na robu Triglavskega parka

Na skrajnem severozahodu Slovenije tik ob meji z Italijo leži prva in najvišja dolina Posočja – dolina Loške Koritnice. V njej se pod 15 mogočnimi vršaci Julijskih Alp skriva ena najlepših gorskih vasic – Log pod Mangartom. Tu živi le še 130 stalnih prebivalcev, ki zase radi rečejo, da so posebni, kot so posebni visoke gore, čist gorski zrak, neokrnjena narava in skrivnostne grape s kotliči in slapovi, med katerimi prebivajo. Nekateri od njih se v dolinici tik ob meji z Italijo počutijo od vseh pozabljeni, drugi pa privilegirani zaradi veličastnega naravnega razkošja, ki jih obdaja. »Tukaj se...