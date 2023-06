130 let stara črpalka še dela

PGD Cerklje je konec tedna pred osnovno šolo Davorina Jenka uspešno izvedlo 34. Barletov memorial, s katerim so se spomnili slovenskega utemeljitelja in organizatorja prostovoljnega gasilstva Frana Barleta, ki se je leta 1864 rodil v Cerkljah. Dogodka se je v oblačnem in najprej tudi deževnem vremenu udeležilo 72 ekip iz 19 gasilskih društev z Gorenjskega.

»Tekmovanje ni povsem standardno gasilsko, ima nekaj posebnosti, zato gasilci še raje pridejo,« je v uvodnih besedah zbrane spomnil prizadevni predsednik PGD Cerklje Primož Močnik. Gasilci so se namreč pomerili v štirih kategorijah. Pokazati so morali spretnost, hitrost in znanje, podiranje tarče, metanje vrvi in cevi, izdelavo dvojne reševalne zanke in črpanje vode v tarčo, in sicer z več kot 130 let staro ročno batno črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto posodijo gasilci z Zgornjega Brnika.

Najprestižnejši pokal občine Cerklje je podelil župan Franc Čebulj, prejelo pa ga je PGD Cerklje. FOTO: Janez Kuhar

Izkazali so se tudi mladi

Slovesnosti so se udeležili tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, podžupan Miha Zevnik, predsednik Gasilske zveze Cerklje Marjan Luskovec in poveljnik GZ Cerklje Metod Kropar. Najbolj laskavi pokal za zmagovalca v seštevku vseh kategorij je tudi letos prejelo PGD Cerklje. Drugi so bili gasilci Zgornjega Brnika, tretji člani PGD Zalog, četrti gasilci Spodnji Brnik - Vopovlje in peti gasilci Olševka.

Za pokal občine Cerklje na Gorenjskem se je potegovalo 19 društev. Pri članih je zmagala ekipa Lahovče 2 pred Voklim, prvo ekipo, tretja je bila ekipa Zgornjega Brnika 4, pri članicah pa je zmagala prva ekipa Cerkelj pred prvo ekipo Zgornjega Brnika in drugo ekipo Preddvora. V kategoriji mladih do 11 let so slavile Cerklje 1 pred Šenturško Goro in drugo ekipo Cerkelj. Mladina od 12 do 15 let se je pomerila v prenosu vode in zbijanju tarče, v tej skupini so zmagale Cerklje pred ekipama Hotemaže in Spodnji Brnik - Vopovlje. Veliko zanimanje je bilo v tekmovanju za največ načrpane vode, kjer so slavili člani PGD Hotemaže.