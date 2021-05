1,2 milijarde evrov primanjkljaja, rast BDP za 1,6 odstotka

Povečane potrošnja in investicije

Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih dosegli 3,48 milijarde evrov, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 26,2 odstotka, na 4,71 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 1,22 milijarde evrov.K večjemu primanjkljaju je prispevala rast odhodkov, med katerimi so se najbolj povečali sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferji, je objavilo finančno ministrstvo.Po drugi strani je še višjo rast primanjkljaja ublažila občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter prejetih sredstev iz EU.Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je v prvem letošnjem četrtletju povečal za 1,6 odstotka na letni ravni. Največ so k tej rasti po podatkih državnega statističnega urada prispevale bruto investicije v osnovna sredstva, povečala pa sta se tudi izvoz in potrošnja gospodinjstev.