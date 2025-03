113 prometnih nesreč v zadnjih 24 urah, na obvoznici pomagala tudi ekipa častnikov Slovenske vojske

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 113 prometnih nesreč, od tega devet nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 46 kršitev javnega reda in miru ter 91 kaznivih dejanj.

Na družbenem omrežju Facebook je Slovenska vojska s sledilci delila zapis o pomoči ekipe častnikov z brigadirjem Anžetom Rodetom, ki je na poti z delovnega sestanka naletela na trk dveh vozil.

»Na spletni strani Policije beremo, da so v zadnjih 24 urah policisti med drugim obravnavali kar 113 prometnih nesreč. Verjamemo, da se vedno najdejo ljudje, ki priskočijo na pomoč. Med njimi je bila včeraj v času prometne konice na ljubljanski obvoznici tudi ekipa častnikov z brigadirjem Anžetom Rodetom, ki je na poti z delovnega sestanka naletela na trk dveh vozil. Skupaj z gasilcema, ki sta tudi bila tam, so poskrbeli za zavarovanje kraja nesreče in preverili požarno varnost precej poškodovanih avtomobilov, brigadir je poklical številko 112 in se posvetil udeležencem v nesreči, med katerimi je bil tudi otrok. Zaradi sprožitve zračnih blazin in sile trka so bili vidno v šoku. Ekipa je na kraju nesreče počakala do prihoda gasilcev in reševalcev.«

