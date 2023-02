110 odstotkov več tujcev!

Lani je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji 5,87 milijona prihodov turistov, kar je 46,6 odstotka več kot v letu prej. Turističnih prenočitev je bilo 15,59 milijona in s tem 38,5 odstotka več kot v letu 2021, je objavil statistični urad. Domači turisti so ustvarili 1,93 milijona prihodov, kar je 11 odstotkov manj kot leta 2021, tuji pa so jih ustvarili 3,9 milijona, kar je 114,8 odstotka več kot leto prej.

Domači turisti so v 12 mesecih ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oziroma 35 odstotka vseh. Prenočitev domačih gostov je bilo sicer 14,7 odstotka manj kot v letu 2021. Tuji turisti so jih ustvarili skoraj 10,1 milijona (65 odstotka). Statistiki so jih našteli 110,2 odstotka več kot leta 2021. Največ prenočitev med njimi so ustvarili gosti iz Nemčije (18 odstotkov tujih prenočitev), sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske. Največ tujih turistov je obiskalo prestolnico, domači pa so največkrat prenočili v Piranu.

Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 odstotkov vseh prenočitev), Ljubljana (19 odstotkov) in obmorske občine (11 odstotkov).