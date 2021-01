107-letna upokojenka iz Horjula vas bo ganila (FOTO)

Koronavirus ne izbira in najbolj ogrožena skupina so prav upokojenci, ki bojijo okužbe s to boleznijo. Tudi 107-letna stanovalka doma upokojencev v Horjulu se je pri svojih častitljivih letih srečala s to boleznijo. Takole so zapisali na svoji facebook strani:»V DEOS Centru starejših Horjul je koronavirus prebolela 107 letna stanovalka. Že pred nekaj tedni je iz rdeče cone prišla nazaj v svojo sobo. Pridobila je že na moči, pozitiven pogled in cilji pa so že tako del nje.Gospa pravi: "Ko sem morala iti tja gor, (v rdečo cono), sem si rekla: No, od nečesa pa moram umret". V smehu je povedala še: "Pa sem premagala virus. Zgleda, da me je Bog res kar na zemlji pozabil."V DEOS Centru starejših Horjul trenutno ni okužb, najbolj pa se predvsem stanovalci veselijo, da obiski ponovno potekajo.«Objava simpatične upokojenke je že požela navdušenje na spletu in uporabniki so si enotni, da so takšne novice v teh časih res zaželjene.