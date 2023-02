103-letniku Stanku borci dali najvišje priznanje

Šentjernejčan Stanko Kušljan je v ponedeljek na svojem domu prejel listino Zveze združenj borcev NOB Slovenije za leto 2023 kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k veličini narodnoosvobodilnega boja in širjenju resnice o njem.

Ob tej priložnosti so ga obiskali predsednik zveze Marijan Križman, predsednik pokrajinskega sveta Dolenjske in Bele krajine Borut Likar, predsednik krajevne organizacije Matjaž Zagorc in tajnik Vili Petelin. Ker je 103-letni Stanko, prvoborec, nosilec partizanske spomenice 1941 in številnih drugih visokih odlikovanj, v zadnjem tednu bolj šibkega zdravja, je bil obisk bolj hiter, goste pa je sprejel Stankov sin Darinko, ki tudi sicer pomaga očetu pri vsakdanjih opravilih.

»To je najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k veličini narodnoosvobodilnega boja in širjenju resnice o njem,« je priznanje pojasnil Križman. Stanko se je aprila 1941, star 23 let, pridružil krajevni organizaciji Osvobodilne fronte Šentjernej in v njej deloval pri zbiranju orožja in druge vojaške opreme za partizanski boj.

V partizane je odšel 9. marca 1942. Najprej je vstopil v Novomeško četo, nato v Gorjanski bataljon in pozneje v Cankarjevo brigado. 30. junija 1944 je bil hudo ranjen. Zdravil se je v partizanski bolnišnici Zgornji Hrastnik v Kočevskem rogu. 30 let je vodil krajevno organizacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Šentjernej. »Kljub svojim 103 letom ostaja zvest vrednotam narodnoosvobodilnega boja. Njegovi številni nastopi v javnosti so usmerjeni v trajno prizadevanje in ohranjanje pomena partizanskega boja in zmage nad nacifašizmom. Zvesto zagovarja tovarištvo, medsebojno spoštovanje, poštenje in solidarnost ter te vrednote nesebično prenaša na mlajše,« so zapisali v obrazložitvi.

Matjaž Zagorc, Borut Likar, Marijan Križman, Darinko Kušljan in Vili Petelin

Da njegovi spomini ne bi šli v pozabo, je lani upokojeni kriminalist Lojze Podobnik spisal knjigo Pogovori s Stankom Kušljanom. »Stanko Kušljan je s svojimi dejanji postavil spomenik, ki naj bo v opomin vsem tistim, ki ne spoštujejo domovine, zgodovine in ljudi. Njegov lik naj nam bo zgled, na katerem se lahko učimo graditi bolj zdravo prihodnost,« je o knjigi zapisal Podobnik. Stanko pa rad poudari, da moramo spoštovati zgodovino, če hočemo zgraditi zdravo prihodnost.