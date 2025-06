100-letno Antonijo je domotožje pripeljalo v Apaško dolino (FOTO)

Tone Pavček je v svoji pesmi o zvezdah med drugim zapisal: »Vsak človek je zase svet. Čuden, svetál in lep, kot zvezda na nebu …« Tako svetla je gotovo tudi Antonija Bevk iz Vratje vasi na zahodu Apaške doline. Ob začetku meteorološkega poletja je v družbi svojih najdražjih, sosedov in prijateljev ter gostov iz lokalne skupnosti proslavila častitljivo obletnico – 100. rojstni dan.

Skromnost in spoštovanje

Na njenem domu pri hčerki Idi, kjer zanjo lepo skrbijo v jeseni življenja, je slavljenko Antonijo v družbi sodelavk in aktivistk Rdečega križa obiskal tudi dr. Andrej Steyer, župan Občine Apače. Ob tej priložnosti ji je čestital, zaželel obilo zdravja ter izročil zaboj domačih lokalnih dobrot in šopek njenih ljubših cvetlic.

Poln ponosa, kot je dejal, se je odpravil na ta častni obisk, ob zavedanju, da je modrost zadovoljnega in dolgega življenja v tem, da se naučiš skromnosti, zaupanja vase, odpuščanja in predvsem spoštovanja drugih … »Takšni obiski so pomembna priložnost za izkazovanje priznanja in spoštovanja do starejših občank in občanov, ki so vplivali na razvoj okolja, v katerem živimo. Jubileji so tudi čas za druženje in praznovanje med družinskimi člani, prijatelji ter občani, kar ta posebni dogodek še dodatno obogati. Hvala domačim za topel in srčen sprejem,« je z zadovoljstvom dejal župan.

Štirje otroci

V pogovoru s slavljenko smo izvedeli marsikaj, kar potrjuje, da večina pred sto leti rojenih ljudi ni imela lepega otroštva in mladosti. Druga svetovna vojna in pozneje ekonomska kriza obnove in gradnje nove države sta naredili svoje, a kljub temu so bili ljudje po večini veseli in zadovoljni.

Antonija v krogu najdražjih

Antonija se je rodila 3. junija 1925 v okolici Šmarja pri Jelšah, a je po 2. svetovni vojni kozjanske hribčke zamenjala z Apaško dolino, tik ob reki Muri. Še pred tem je seveda spoznala Primorca Jožeta Bevka iz Zakojce, s katerim se je po drugi svetovni vojni tudi poročila. Takrat so ju poslali v Srbijo, a ju je domotožje pripeljalo v Apaško dolino, kjer sta si uredila dom in ustvarila družino, s štirimi otroki, rodili so se jima Jože, žal že pokojni, Ida, Zvonko in Tomi. Najprej sta delala pri kmetijskem kombinatu, nato je Jože poiskal službo v Mariboru (Kristal), Antonija pa je bila gospodinja in je skrbela za družino. Mož je kmalu umrl, že leta 1966, tako da je Antonija že 59 let vdova. Kljub temu je z veliko odrekanja in trdim delom lepo vzgojila otroke, ki so jo obdarili z osmimi vnuki in enajstimi pravnuki.

59 LET je že vdova.

Letom primerno slavljenki v zadnjih letih nekoliko peša zdravje, a zanjo lepo skrbi Ida z družino. Sama pa je še posebej vesela, če jo obiščejo tudi ostali potomci, ki so po večini doma v Apaški dolini.